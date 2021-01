DRAGON QUEST TACT MOBILE DISPONIBILE ORA

SQUARE ENIX invita i giocatori di tutto il mondo a intraprendere un nuovo viaggio di DRAGON QUEST con l'uscita dell'attesissimo gioco di ruolo tattico, DRAGON QUESTTACT, che ha già superato i 10 milioni di download in Giappone dal suo lancio a luglio 2020. I fan di tutto il mondo possono scaricare DRAGON QUEST TACT tramite App Store o Google Play Store ora.

I giocatori che scaricheranno il gioco entro le 11:59del 28 febbraio riceveranno l'iconico mostro King Slime.

In DRAGON QUEST TACT , i giocatori intraprenderanno un viaggio epico e tattico per diminuire il male che affligge il mondo di Orchestrera e unire le forze con i familiari mostri della serie DRAGON QUEST lungo la strada per salvare il mondo. I giocatori costruiranno strategicamente squadre di iconici mostri di DRAGON QUEST e le dirigeranno in accese battaglie tattiche che si svolgono su una mappa a griglia. Lungo la strada, i giocatori possono reclutare nuovi mostri come alleati e aggiornare i loro preferiti per affrontare battaglie più feroci. Inoltre, Battle Road sfida i giocatori avventurosi con ancora più contenuti della storia per i giocatori desiderosi di saperne di più sui loro alleati mostruosi. I giocatori nuovi e più esperti possono godersi questa nuova forma di combattimento in questo gioco di ruolo tattico semplice ma profondo che presenta un ampio elenco di amati mostri.





DRAGON QUEST TACT è disponibile come download gratuito con acquisti in-app su App Store o Google Play Store.

