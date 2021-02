DRAGON QUEST TACT ha superato i 3 milioni di download

Nuove entusiasmanti missioni celebrative attendono giocatori nuovi e attuali nel nuovissimo gioco di ruolo per dispositivi mobili

SQUARE ENIX ha annunciato oggi che DRAGON QUEST TACT, popolare gioco di ruolo tattico per dispositivi mobili, ha superato i 3 milioni di download dal suo rilascio globale del 27 gennaio. Per festeggiare, i giocatori possono completare missioni a tempo limitato per guadagnare un totale di 2.000 gemme.

"I giocatori Giapponesi si sono divertiti tantissimo a giocare a DRAGON QUEST TACT, quindi sono estremamente lieto che il gioco sia ora disponibile in tutto il mondo", ha dichiarato il direttore generale di DRAGON QUEST Yuji Horii. "Spero che il gioco offra un'esperienza divertente sia per gli appassionati di DRAGON QUEST che per i nuovi giocatori della serie."

I giocatori che non hanno ancora iniziato la loro avventura in DRAGON QUEST TACT riceveranno l'iconico mostro King Slime se iniziano a giocare prima delle 11:59 PT del 28 febbraio. Inoltre, ora fino alle 12:00 PT del 28 febbraio i giocatori possono acquistare un pacchetto esclusivo globale a tempo limitato utilizzando 100 gemme premium.

DRAGON QUEST TACT è disponibile come download gratuito con acquisti in-app su App Store o Google Play Store. Il testo è supportato in inglese, francese, cinese tradizionale e coreano. Per ulteriori informazioni, visitare: https://dragonquest.square-enix-games.com/tact.

