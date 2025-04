Taranto : Uccide moglie e suocera, trovato suicida

Taranto : Uccide moglie e suocera, trovato suicida

Antonio Granata, 61 anni, ha ucciso la moglie e la matrigna colpendole con un coltello o con uno strumento da lavoro. Poi ha telefonato agli agenti per confessare il duplice omicidio ed è sceso in piazza. Le vittime sono Carolina Bruno, 65 anni, e sua madre Lorenza Addolorata Carano, 91 anni. Il sindaco di Massafra, Antonio Quarto, parla "di una terribile tragedia che ha colpito la collettività. Una notizia che ci rattrista e ci lascia di stucco. Crediamo ancora - ha osservato - che questi tragici eventi non debbano mai toccarci da vicino. Una bruttissima notizia che si aggiunge al periodo che stiamo vivendo, non certo tra i più semplici ”.

Incidente mortale a Taranto: quattro giovani perdono la vita nella notte, due erano minorenni

Quattro ragazzi sono morti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 aprile lungo la strada provinciale tra Faggiano e Lizzano, in provincia di Taranto.

Taranto: presentata Anna Luce D'Amico, prima candidata sindaco creata con l'intelligenza artificiale

Oggi è stata annunciata la candidatura di Anna Luce D'Amico, la prima candidata sindaco di Taranto sviluppata attraverso l'intelligenza artificiale.

Omicidio Scazzi: Tribunale di Taranto blocca la serie tv su Avetrana

Il Tribunale civile di Taranto ha bloccato la trasmissione della serie televisiva "Avetrana - Qui non è Hollywood", incentrata sull'omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010.