Covid-19 : Vaccinazioni ai dipendenti Tim, Enel, Poste

Ieri sera oltre 4mila aziende hanno risposto all'appello di Confindustria offrendo la disponibilità di uffici per la vaccinazione dei dipendenti. Quasi la metà (48%) è al Nord, il 28% al Nord-Est, il 14% al Centro, il restante 20% al Sud e nelle isole. si sono già fatti avanti grandi gruppi a partecipazione pubblica, da Enel a Eni, passando per Inps, Poste e Fincatieri. Segno che l'idea di moltiplicare i punti vaccinali può essere funzionale al piano del governo. D'altra parte, tutti al ministero del Lavoro dicono chiaramente che "vaccinare i lavoratori è far ripartire il Paese". Tra i gruppi privati che valutano la possibilità, Stellantis, Ducati, Lamborghini, Vodafone. Tim sta anche valutando la possibilità di rendere disponibili alcuni luoghi per le Vaccinazioni di massa, non solo per i dipendenti.

Il sindacato sostiene l'operazione a determinate condizioni. "L'importante è che il piano vaccinale dell'azienda sia compatibile e integrato nel piano generale", ha detto Rossana Dettori, della segreteria della Cgil. "Abbiamo bisogno di standard nazionali di base omogenei per tutte le regioni", aggiungono il segretario generale della FIM, i metallurgisti dell'ICFTU, Roberto Benaglia.

