Covid-19, calo nuovi positivi ma 354 morti : AstraZeneca, in settimana risposte Ema

netto deicasi di: 15.267 nelle ultime 24 ore (21.315 il giorno prima), ma con quasi 95.000 tamponi in meno elaborati, 179.015 contro 273.966 di domenica. Il tasso diva dal 7,8 all'8,5%. Domenica le vittime sono state 354. Sono 243 i ricoveri in terapia intensiva, 75 in più, ei ricoveri ordinari aumentano di 820 unità.

Il comitato di farmacovigilanza dell'EMA si riunirà domani per raccogliere le ultime informazioni sui casi di sospetti eventi tromboembolici segnalati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. L'incontro potrebbe non concludersi entro domani, ma le risposte finali sono attese entro questa settimana. "La decisione di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia, adottata congiuntamente al ministro Speranza e d'intesa con altri Paesi europei, è provvisoria e precauzionale, in attesa di ulteriori valutazioni da parte dell'EMA". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. Anche la Francia sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino a domani, in attesa del parere dell'EMA, l'Agenzia europea per i medicinali. Lo ha annunciato il presidente Macron.

Altre News per: covidcalonuovipositivimortiastrazenecasettimana