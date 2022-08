Covid-19 : 19.470 positivi e 63 morti

Ancora in: sono 19.470 elle ultime 24 ore, 24.394 i precedenti, a fronte di 118.520 tamponi processati (oltre 40mila in meno). Il tasso di positività è al 16,4%, in aumento rispetto al 14,8%. Si registrano anche meno vittime, 63 rispetto alle 88 di sabato, 174.722 da inizio pandemia. Scendono i ricoveri ordinari (-86), salgono però le terapie intensive (+6) con 20 ingressi giornalieri.

"Tutte le forze politiche dicano con chiarezza che l'evidenza scientifica resta fondamentale e che sui vaccini non si arretra di un millimetro. Sfido Meloni e Salvini a dire quello che pensano. Perché c'è questa ambiguità?". Così il ministro della Salute, Speranza, a Mezz'ora in più, su Rai 3. "Dopo il 26 settembre la destra, Meloni e Salvini in particolare, sono in grado di garantire che la campagna di vaccinazione continuerà con la stessa determinazione? Vorrei che su questo tema l'Italia fosse unita", invita Speranza

Altre News per: covidpositivimorti