Covid-19 | Amazzonia | il popolo indigeno è sull’orlo dell’estinzione

L'ultimo rappresentante maschio della terra indigena Juma è morto a causa della pandemia da Covid-19. Una morte che evidenzia le drammatiche conseguenze del coronavirus per le popolazioni indigene. Amoim Aruká è stato l'ultimo rappresentante maschile degli Juma, gli indigeni dell'Amazzonia brasiliana. È morto esattamente il mese scorso, mercoledì 17 febbraio, all'età stimata di 86 anni (non aveva lo stato civile ufficiale). È morto per Covid-19. Durante la sua vita, ha assistito a una serie di massacri, che ha sfortunatamente ridotto il suo popolo a 15.000 individui all'inizio del XX secolo e ad un numero ridottissimo oggi. Solo le sue tre figlie potranno continuare a portare avanti la cultura della loro gente. In quanto fervente difensore dei diritti del suo popolo e della conservazione della

