GTA Online: ricompense triple nelle missioni di Lamar e nelle gare terrestri

Lamar Davis è uno dei ladri più famosi di Los Santos, è sempre alla ricerca di un colpo e non si preoccupa di dover rompere un paio di uova per fare una frittata. Aiuta Lamar chiamandolo al suo iFruit e ottieni GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

GTA$ e RP tripli nelle gare terrestri

Hai costruito un bolide completo addirittura di campanelline e non ti resta che testarlo in una gara all'ultimo sangue: sfreccia sulla pista, usa i muscoli per costringere gli avversari nella corsia d'emergenza e fatti strada fino al traguardo come più ritieni opportuno. Tutte le gare terrestri forniscono ricompense triple fino al 6 ottobre, quindi vale la pena provarci a prescindere dal risultato.

Le modalità classiche ritornano con GTA$ e RP doppi in La miglior difesa

Questa settimana vede il ritorno delle modalità Competizione classiche Sumo, Passo dopo passo, Mantieni il passo e La miglior difesa su GTA Online per un periodo limitato.

La miglior difesa fornisce ricompense doppie per i prossimi sette giorni. Il Trafficante di ogni squadra deve provare a superare il traguardo dopo aver preso tutti i checkpoint, mentre il Protettore può scegliere se difendere il Trafficante o lasciarlo indifeso mentre attacca gli avversari.

Che tu vinca o perda, per tutta la settimana la serie di modalità Competizione La miglior difesa fornisce GTA$ e RP doppi.

Anche le gare acquatiche e il paracadutismo tornano per un periodo limitato, permettendo a chi non ha sbloccato il trofeo/obiettivo "Numero Uno" di completarlo. Per liberare spazio e migliorare il matchmaking, alcune attività di GTA Online vengono aggiunte e rimosse ciclicamente.

GTA$ doppi nelle prove a tempo

Certe volte, la competizione umana è rozza e volgare: prendersi a sportellate per portare fuori strada il proprio avversario è un mestiere sporco. Correre il più velocemente possibile contro il tempo è un modo per superare i propri limiti e mettere alla prova le abilità. Qualcuno direbbe che l'incoscienza e il disprezzo per la vita siano prerequisiti fondamentali per le prove a tempo.

La prova a tempo in evidenza di questa settimana, Calafia Way, fornise GTA$ doppi per i prossimi sette giorni. Vai a tavoletta per poterti vantare del tuo nuovo record personale all'Autoraduno di Los Santos.



Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell’Autoraduno

Il veicolo trofeo di questa settimana andrà ai membri dell'Autoraduno di Los Santos che si posizionano tra i primi 3 in 7 gare della serie di inseguimenti. I temerari più determinati potranno aggiungere l'Emperor Vectre al loro garage, senza alcun costo.



Veicoli in evidenza nell'area di prova

Se vuoi espandere il tuo parco macchine, fai un salto nell'area di prova dell'Autoraduno di LS per provare Dinka Jester RR, Annis Euros e Vapid Dominator ASP su circuito, sfidare nemici e amici a una Corsa ai checkpoint, o scopri come se la cavano contro il cronometro nelle prove a tempo.



Il primo premio della settimana: Übermacht Rebla GTS

Questa settimana fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata. Potresti vincere GTA$, RP, abbigliamento, snack o un premio misterioso. Con un po' di fortuna, sei a un giro di distanza dalla Übermacht Rebla GTS, una sportiva tedesca che nasconde una rabbia incontrollabile sotto un aspetto schivo e sofisticato. Forza, fai cantare quel motore e libera la bestia. Non te ne pentirai.

SCONTI

La dotazione standard non fa per te. Vai da Benny e prendi un impianto idraulico per il tuo bolide. Tutti i sistemi idraulici sono scontanti del 50% questa settimana. Non dimenticare lo sconto per amici e parenti sui potenziamenti per veicoli custom, incluso il 30% di sconto sulla Albany Manana Custom.



Inoltre, gli amanti dei motori possono approfittare dello sconto del 40% sulla Declasse Tulip e del 30% sulla Annis Euros.

Aggiorna l'autofficina con sconti del 25% su modifiche e miglioramenti tra cui stili, decalcomanie per pavimenti, personale, ponti sollevatori e alloggi.

