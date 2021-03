Red Dead Online: Grandi Vantaggi Su Taglie Leggendarie e Famigerati Ricercati

Ultima settimana del Pass Fuorilegge 4, Carte abilità gratis per tutti e altro

Questa è l’ultima settimana del Pass Fuorilegge 4: avrai a portata di mano una nuova serie di ricompense. I possessori del Pass hanno molto da festeggiare! Chi accederà al gioco questa settimana riceverà una Mappa del tesoro gratis e 5.000 PE per aiutarti a raggiungere il rango 100 e sbloccare l’abito Il Morement. Questa settimana, tutti i giocatori di Red Dead Online riceveranno una ricompensa per una Carta abilità gratuita per migliorare le proprie possibilità di farcela nelle terre selvagge della frontiera.

Bonus per i Cacciatori di taglie

Questa settimana, i Cacciatori di taglie hanno molte occasioni per arricchirsi: riceveranno 2.000 PE del Ruolo e PE del Ruolo doppi se decideranno di giocare missioni Taglia leggendaria, oltre a un’offerta per il 30% di sconto su un artici per Cacciatori di taglie Affermati o Provetti. Cimentarsi nelle Taglie leggendarie fornirà altre ricompense; oltre ai PE del Ruolo doppi, i cacciatori di teste che affronteranno missioni Taglia Leggendaria questa settimana riceveranno anche PE per Carte abilità.

Chi possiede una Licenza da Cacciatore di taglie II potrà avere vantaggi anche andando a caccia dei ricercati famigerati in missioni più approfondite che si sviluppano in tre parti. Vai alle bacheche delle taglie nei luoghi elencati qui sotto, scorri fino al terzo poster e premi su/giù per dare la caccia a questi criminali:

Annesburg

I Demolitori di Tobin Anderson

I Demolitori di Tobin Anderson Armadillo

I Macellai di Benedict Pass

I Macellai di Benedict Pass Benedict Point

"Los Pasajeros"

"Los Pasajeros" Blackwater

Gli uomini di Thaddeus Walter

Gli uomini di Thaddeus Walter Stazione di Emerald

Le tre Vedove

Le tre Vedove Rhodes

I Fratelli Bellingham

I Fratelli Bellingham Stazione di Riggs

I “Gentiluomini” di Bartholomew Brown

I “Gentiluomini” di Bartholomew Brown Saint Denis

Hoare, Roache e Gault

Hoare, Roache e Gault Strawberry

Gli Iniziati

Gli Iniziati Tumbleweed

I “Fuggitivi” di Addison Wye

I “Fuggitivi” di Addison Wye Valentine

Allen, De La Mare e Fitch

Allen, De La Mare e Fitch Van Horn

Bradshaw, Colt e Penn

Bradshaw, Colt e Penn Stazione di Wallace

La Caccia di Theodore Xavier

Che tu scelga di ucciderli o di consegnarli vivi alla giustizia, catturando ricercati delle missioni Taglia leggendaria riceverai, oltre alla taglia, 25 Coltelli da lancio avvelenati e 100 munizioni Express per fucili a canna rigata. Visita la bacheca delle taglie per scegliere il tuo prossimo bersaglio e lanciati all’inseguimento.

Telegrammi di Una nuova fonte di impiego

Se non hai già aggiunto i telegrammi di Una nuova fonte di impiego alla tua Bisaccia, assicurati di tenere d’occhio quelli che potresti ricevere dal tuo misterioso amico, J, nella cassetta di sicurezza dell’accampamento o all’ufficio postale. Completa Servizio di scorta aiutando un carro delle consegne proveniente da Brittlebrush Trawl ad arrivare a destinazione prima del 15 marzo per avere un’offerta per il 30% di sconto sul Carro da Cacciatore di taglie.

Vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di Red Dead Online che collegano i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

Licenza da Cacciatore di taglie gratuita

Ricompensa per la verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie

I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 marzo riceveranno una ricompensa per 5.000 PE del Club, un’offerta per il 50% di sconto sul Fucile a canna liscia a ripetizione e 200 Palle singole per fucili a canna liscia.

