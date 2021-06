Red Dead Online - Ricompense, Bonus, Taglie e altro...

Ricompense per mercenari: bonus negli eventi Free Roam, Taglie leggendarie e ricercati famigerati

Questo è il momento perfetto per essere un mercenario a caccia di lavoro: tutte le missioniTaglia leggendaria e iricercati famigerati fruttano RDO$ doppi. Ti basterà consegnare i criminali alla giustizia, vivi o morti. Lemissioni Free Roam, invece, forniscono RDO$ e PE doppi; partecipando a una missione o a unEvento Free Roam o a unamissione Caccia alla taglia con una Posse riceverai un ulteriore bonus in PE del 10%.

I Cacciatori di taglie in possesso della Licenza da Cacciatore di taglie II che hanno raggiunto il rango 30 riceveranno un’offerta per uno sconto del 40% su un box della stalla e 2 ricompense da 2.000 PE del personaggio ciascuna (consegnate entro 72 ore).

I Cacciatori di taglie che devono ancora acquistare la Licenza da Cacciatore di taglie II potranno approfittare di un’offerta per 5 Lingotti d’Oro di sconto sul suo costo completando 3 missioni Taglia leggendaria; l’offerta sarà resa disponibile entro 72 ore dal completamento della terza missione Taglia leggendaria.

RAGGIUNGI UN LIVELLO DI ONORE BASSO PER RICEVERE UNA BANDANA RACCOLTA NERA

Tutti gli individui discutibili che raggiungeranno un livello di Onore basso durante l’evento di questa settimana riceveranno la Bandana raccolta nera entro 72 ore per nascondere il proprio volto in pieno giorno.

COSTI AZZERATI

Per incoraggiare i viaggi tra tutti i territori, i costi del Viaggio rapido e per la creazione di una Posse permanente sono azzerati per i prossimi sette giorni.

Sconti

Per i principianti, questa settimana la Licenza da Cacciatore di taglie è disponibile al costo di 5 Lingotti d’Oro.

Gli articoli decorativi per Cacciatori di taglie e Cacciatori di taglie in possesso della Licenza da Cacciatore di taglie II sono scontati del 40% questa settimana, mentre il Lazo rinforzato può essere acquistato a metà prezzo. In più, tutti gli altri abiti per i Ruoli sono disponibili con uno sconto del 30%.

Non puoi essere un mercenario senza un’arma! Gli armaioli dei cinque Stati offrono il 40% di sconto sulle pistole; in più, Cripps ha in serbo il 40% di sconto su tutti gli articoli della Bottega itinerante. I cavalli da guerra sono scontati del 30% nelle stalle e anche i tonici (inclusi quelli venduti da Harriet Davenport) sono disponibili al 30% di sconto.

Ricomincia da zero con un volto nuovo grazie a 5 Lingotti d’Oro di sconto sull’opzione di modifica del proprio aspetto e al 50% di sconto su tagli di capelli, servizi ortodontici e trucco dai barbieri.





