Ottieni bonus per i Cacciatori di taglie in Red Dead Online
In più, sconti sulle Licenze per Cacciatore di taglie, capi d'abbigliamento a tempo limitato di nuovo disponibili e altro
I criminali dominano la piazza in Red Dead Online e serve qualcuno che li rimetta in riga. Spazza via perdigiorno e sciagurati dalla frontiera per ottenere RDO$, PE del ruolo e PE tripli consegnando taglie normali e RDO$, Oro e PE doppi consegnando Taglie leggendarie e ricercati famigerati.Consegna con successo alla giustizia una Taglia Leggendaria per accaparrarti anche il Parabraccio Harshaw. Vuoi riportare la giustizia nella frontiera con tutto lo stile di un vero gentiluomo? I Cacciatori di taglie di rango 25 o superiore che giocheranno a Red Dead Online nell'arco del mese riceveranno il Soprabito Clairborn. Questo mese, le ricompense settimanali saranno:
- 6 - 12 gennaio: completa tre missioni Caccia alla taglia per ricevere una ricompensa per la Mappa del tesoro della spiaggia di San Luis
- 13 - 19 gennaio: completa tutte le Sfide giornaliere per Cacciatori di taglie per ricevere un'offerta per uno sconto del 40% su un articolo per Cacciatori di taglie Affermati o Provetti
- 20 - 26 gennaio: completa tre missioni Caccia alla taglia per ricevere un'offerta per uno sconto del 50% su un'arma
- 27 gennaio - 2 febbraio: ai giocatori di rango 50 o superiore basterà accedere per ricevere il Soprabito Torranca beige
RDO$ e PE tripli negli eventi Free Roam per Cacciatori di taglie
Rintraccia diversi bersagli in Caccia in branco o conduci un arresto di massa durante Caccia grossa: questi eventi Free Roam per Cacciatori di taglie forniscono RDO$ e PE tripli fino al 2 febbraio.Questo mese, partecipa a Caccia grossa o Caccia in branco per ricevere il Portafortuna Gable.
RDO$ e PE tripli nella Serie in evidenza
Questo mese, sfoggia la tua mira eccellente nella Serie in evidenza per ottenere RDO$ e PE tripli. Vinci nella Serie in evidenza nell'arco del mese e riceverai il Gilet Morales nero.
- 6 - 12 gennaio: Serie Pro (Estrema)
- 13 - 19 gennaio: Serie di Sparatorie
- 20 - 26 gennaio: Ultimo superstite (Estrema)
- 27 gennaio - 2 febbraio: Serie di conflitti
Tornano i capi d'abbigliamento a tempo limitato
Troverai di nuovo questi capi d'abbigliamento a tempo limitato nel catalogo Wheeler, Rawson, & Co. fino al 2 febbraio:
Cappello di alligatore | Stivali Strickland | Pantaloni con legacci | Soprabito Irwin | Soprabito Clymene | Chaps Shaffer
Abito della community
Un utente di Red Dead Online con una grande passione per la creazione di contenuti, vsblicky, ha realizzato questo completo per far stare comodi gli amanti dei viaggi ovunque si trovino, dalle caverne ai tavoli da poker.Assembla questo completo riscattandone gratis i componenti sul Catalogo Wheeler, Rawson & Co.:
- Cappello Cayuga
- Plastron
- Giacca di pelle
- Gilet Flores
- Camicia comune (per personaggi maschili) o Camicetta Iniesta (per personaggi femminili)
- Pantaloni Gibbston
- Chaps Shaffer
- Stivali Millard
5 Lingotti d'Oro di sconto sulle Licenze da Cacciatore di taglie
Pattugliare la frontiera con licenza di uccidere è una cosa seria: questo compito importantissimo non può essere affidato al primo bifolco con una rivoltella. I Cacciatori di taglie hanno bisogno delle giuste qualifiche, e abbiamo 5 Lingotti d'Oro di sconto sia sulla Licenza da Cacciatore di taglie che sulla Licenza da Cacciatore di taglie II. Approfittane per metterti in regola e inizia la tua caccia all'uomo.