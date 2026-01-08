Ottieni bonus per i Cacciatori di taglie in Red Dead Online

In più, sconti sulle Licenze per Cacciatore di taglie, capi d'abbigliamento a tempo limitato di nuovo disponibili e altro

I criminali dominano la piazza in Red Dead Online e serve qualcuno che li rimetta in riga. Spazza via perdigiorno e sciagurati dalla frontiera per ottenere RDO$, PE del ruolo e PE tripli consegnando taglie normali e RDO$, Oro e PE doppi consegnando Taglie leggendarie e ricercati famigerati.Consegna con successo alla giustizia una Taglia Leggendaria per accaparrarti anche il Parabraccio Harshaw. Vuoi riportare la giustizia nella frontiera con tutto lo stile di un vero gentiluomo? I Cacciatori di taglie di rango 25 o superiore che giocheranno a Red Dead Online nell'arco del mese riceveranno il Soprabito Clairborn. Questo mese, le ricompense settimanali saranno:

6 - 12 gennaio: completa tre missioni Caccia alla taglia per ricevere una ricompensa per la Mappa del tesoro della spiaggia di San Luis

13 - 19 gennaio: completa tutte le Sfide giornaliere per Cacciatori di taglie per ricevere un' offerta per uno sconto del 40% su un articolo per Cacciatori di taglie Affermati o Provetti

20 - 26 gennaio: completa tre missioni Caccia alla taglia per ricevere un' offerta per uno sconto del 50% su un'arma

27 gennaio - 2 febbraio: ai giocatori di rango 50 o superiore basterà accedere per ricevere il Soprabito Torranca beige

RDO$ e PE tripli negli eventi Free Roam per Cacciatori di taglie

Rintraccia diversi bersagli in Caccia in branco o conduci un arresto di massa durante Caccia grossa: questi eventi Free Roam per Cacciatori di taglie forniscono RDO$ e PE tripli fino al 2 febbraio.Questo mese, partecipa a Caccia grossa o Caccia in branco per ricevere il Portafortuna Gable.

RDO$ e PE tripli nella Serie in evidenza

Questo mese, sfoggia la tua mira eccellente nella Serie in evidenza per ottenere RDO$ e PE tripli. Vinci nella Serie in evidenza nell'arco del mese e riceverai il Gilet Morales nero.

6 - 12 gennaio: Serie Pro (Estrema)

13 - 19 gennaio: Serie di Sparatorie

20 - 26 gennaio: Ultimo superstite (Estrema)

27 gennaio - 2 febbraio: Serie di conflitti

Tornano i capi d'abbigliamento a tempo limitato

Troverai di nuovo questi capi d'abbigliamento a tempo limitato nel catalogo Wheeler, Rawson, & Co. fino al 2 febbraio:

Cappello di alligatore | Stivali Strickland | Pantaloni con legacci | Soprabito Irwin | Soprabito Clymene | Chaps Shaffer

Abito della community

Un utente di Red Dead Online con una grande passione per la creazione di contenuti, vsblicky, ha realizzato questo completo per far stare comodi gli amanti dei viaggi ovunque si trovino, dalle caverne ai tavoli da poker.Assembla questo completo riscattandone gratis i componenti sul Catalogo Wheeler, Rawson & Co.:

Cappello Cayuga

Plastron

Giacca di pelle

Gilet Flores

Camicia comune (per personaggi maschili) o Camicetta Iniesta (per personaggi femminili)

(per personaggi maschili) o (per personaggi femminili) Pantaloni Gibbston

Chaps Shaffer

Stivali Millard

5 Lingotti d'Oro di sconto sulle Licenze da Cacciatore di taglie

Pattugliare la frontiera con licenza di uccidere è una cosa seria: questo compito importantissimo non può essere affidato al primo bifolco con una rivoltella. I Cacciatori di taglie hanno bisogno delle giuste qualifiche, e abbiamo 5 Lingotti d'Oro di sconto sia sulla Licenza da Cacciatore di taglie che sulla Licenza da Cacciatore di taglie II. Approfittane per metterti in regola e inizia la tua caccia all'uomo.