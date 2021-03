Sanremo: Orietta Berti chi è e perchè è stata inseguita dalla polizia?

Orietta Berti, vero nome Orietta Galimberti, è una cantante nata a Cavriago nel 1943 soprannominata la capinera dell’Emilia prima all'inizio della sua carriera e poi l’usignolo di Cavriago.

Quest'anno sarà la dodicesima volta che presenzierà al Festival di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato. Con i suoi trenta album e oltre 15 milioni di dischi venduti in carriera è una parte importante della musica italiana. Senza dubbio la cantante più esperta e con la carriera più longeva sul palco del Festival di Sanremo 2021.



Chi è Orietta Berti ?

N ome: Orietta Galimberti

Orietta Galimberti Nome d’arte : Orietta Berti

: Orietta Berti Segno Zodiacale: Gemelli

Gemelli Età: 77 anni

77 anni Data di nascita: 1 giugno 1943

1 giugno 1943 Luogo di nascita: Cavriago (RE)

Cavriago (RE) Professione : cantante, personaggio televisivo

: cantante, personaggio televisivo Altezza: 160 cm

160 cm Peso: 65 Kg circa

Kg circa Tatuaggi: nessuno

Molto spesso la cantante ha fatto riferimento al marito Osvaldo, con il quale è sposata da oltre 40 anni. Le nozze tra Orietta Berti e Osvaldo risale, infatti, al 1967. Il matrimonio è arrivato immediatamente dopo la prima partecipazione della cantante al Festival di Sanremo.

Orietta Berti inseguita dalla polizia a Sanremo



Orietta Berti Inseguita dalla polizia a Sanremo

Orietta è stata fermata dagli agenti per un controllo poiché si trovava in strada qualche minuto dopo l’inizio del coprifuoco. Sanremo non è una vera e propria zona rossa, ma un'arancione "rinforzata": secondo le disposizioni del governatore Giovanni Toti, infatti, Ventimiglia e Sanremo (Imperia) saranno blindate fino al 5 marzo.



