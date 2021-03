Festival di Sanremo | Orietta Berti esce dopo il coprifuoco e viene inseguita dalla Polizia

(Di martedì 2 marzo 2021) Avrà inizio questa sera la nuova edizione di2021. A poche ore dall’esordio però si sarebbero già verificati i primi intoppi. Il primo riguarda il cantante Irama che,la conferma della positività al Covid di un suo collaboratore, non potrà esibirsi sul palco dell’Ariston. Al suo posto, come deciso dal sorteggio, si esibirà Noemi. Il secondo invece riguarda il bizzarro caso dida una volante della. La cantante sarebbe stata sorpresa in strada oltre l’orario consentito e, anche avendo una valida motivazione, laha avuto dei dubbi e ha deciso di seguirla.prima deldi ...

RaiUno : Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: 02/03/1991 - Riccardo Cocciante vince il Festival di Sanremo con la canzone Se stiamo insieme - - esposftdepp : Pensando a quanto iconico sarebbe vedere Lali al Festival di Sanremo #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Dal 4 marzo nuove misure restrittive anti - Covid a. Per i 14 comuni del distretto sociosanitario 2, ovvero quello sanremese, compresa la città dei fiori dove è in corso ilscatta una nuova ordinanza firmata dal presidente della ...Nonostante le precauzioni, i cordoni di sicurezza strettissimi e la sola presenza degli artisti e degli addetti ai lavori, il Covid è riuscito comunque a portare scompiglio aldirimescolando le carte della prima serata. Un colpo di scena imprevedibile a cui la macchina organizzativa ha posto velocemente rimedio. Uno dei componenti dello staff di Irama, il ...Cercherò di fare una bellissima esibizione, speriamo bene". Così Noemi, ad askanews, che si esibirà stasera sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo, dopo il cambio di programma in seguito ...Dovranno arrivare all'Ariston già vestiti e come ci ha tenuto a precisare Orietta Berti (che è una che di Festival se ne intende) «mica posso arrivare ...