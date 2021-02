Knockout City: Beta cross-play e nuovo trailer

Durante l'evento State of Play (Puoi guardarlo qui) organizzato da Sony i giocatori hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo più approfondito a Knockout City, titolo di EA e Velan, che mostra l’energia e il divertimento del dodgebrawl multiplayer.

Il team di Velan Studios è inoltre entusiasta di rivelare che dal 2 al 4 aprile si terrà una beta cross-play di Knockout City: un’opportunità che permette ad ancor più giocatori di azzuffarsi su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin e Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In questa prossima beta, i giocatori potranno immergersi nei contenuti che hanno già apprezzato in occasione della prima prova. Non solo: in questa versione saranno inclusi nuovi elementi, come la mappa Back Alley Brawl, la Sniper Ball, la playlist Face-Off 1v1 e personalizzazioni uniche. La beta cross-play include in totale quattro mappe, cinque palloni diversi, due modalità (3v3 e 1v1) e ulteriori oggetti di personalizzazione. I fan possono registrarsi qui: a seguire saranno disponibili ulteriori dettagli.





Il nuovo trailer del gameplay, mostrato durante l’evento di Sony, State of Play, non dà prova solo delle nuove funzionalità di gioco che saranno incluse nella beta cross-play, ma anche di ciò che distingue Knockout City dalle altre esperienze multiplayer: posizionamento, tempismo e lavoro di squadra. Ecco alcuni dei punti salienti:

Trucchi per prendere alla sprovvista i tuoi avversari, come il temuto Fake Throw

Ultimate Throws, per lanciare i tuoi compagni di squadra in aria, provocando così un esplosione istantanea in grado di mettere subito KO gli avversari

Un sistema di progressione approfondito che fornisce centinaia di opzioni per modificare il tuo stile in base alla tua personalità e a quella della crew

Uno sguardo ad alcune delle mappe di Knockout City, in cui i diversi ambienti godono di meccaniche uniche per ogni rissa che potrebbe scatenarsi

Palloni speciali che mantengono il gameplay interessante: come la Sniper Ball, che si blocca sui bersagli di tutta la mappa, la Bomb Ball, che esploderà sul tuo avversario, e altro ancora

Una varietà di modalità di gioco, tra cui 1v1, Team KO con azione 3v3 e altro ancora

Knockout City verrà lanciato il 21 maggio 2021 con una prova gratuita dell’intero titolo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin e Steam, e sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità. La prova gratuita offrirà ai giocatori la possibilità di provare il videogioco prima di acquistarlo al modico prezzo di 19,99 €, con il trasferimento di tutti i loro progressi. Una volta acquistato Knockout City, i giocatori avranno ogni stagione accesso gratuito a nuovi contenuti, tra cui nuove mappe, modalità di gioco, palloni e altro ancora, aggiungendo così valore al prezzo iniziale.