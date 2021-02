Chi era Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo

Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, è stato ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite, insieme a un fuciliere italiano la cui identità è ancora sconosciuta. La notizia, originariamente pubblicata da Reuters, è stata confermata dalla Farnesina. L'attacco faceva parte di un tentativo di rapimento di personale delle Nazioni Unite. Ma chi era Attanasio? Nato a Saronno, in provincia di Varese, Luca Attanasio aveva 43 anni. Si è laureato alla Bocconi nel 2001 e ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 2003. Dopo diverse esperienze in ambasciate in Svizzera, Marocco e Nigeria, è stato capo missione a Kinshasa, Congo, dal 2017.

: ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - Agenzia_Ansa : Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. La matrice dell'attentato non è ancora chiara… - Manuela9679 : RT @pierofassino: Dolore e angoscia per la morte dell'Ambasciatore Luca Attanasio e di un carabiniere, vittime di un attacco armato al conv… - fabiotempoMi : RT @GuidoCrosetto: L’Ambasciatore Italiano in Congo, Luca Attanasio, ed un Carabiniere di 30 anni, (non conosco il nome) sono stati uccisi,… -

Vedi anche : lucaattanasiol’ambasciatoreitalianouccisocongo