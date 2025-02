DRAGON BALL: SPARKING! ZERO HA VENDUTO OLTRE 5 MILIONI DI COPIE

Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. ha annunciato che DRAGON BALL: Sparking! ZERO, il primo sequel in più di 15 anni della leggendaria serie DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, ha superato le 5 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal suo lancio.

Dopo essere uscito con il plauso della critica lo scorso ottobre, il titolo è ora il gioco per console di DRAGON BALL che ha venduto più velocemente a oggi. DRAGON BALL: Sparking! ZERO è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.Sviluppato da Spike Chunsoft, DRAGON BALL: Sparking! ZERO si spinge oltre i limiti del gameplay e delle caratteristiche di un picchiaduro in arena. Sfruttando la potenza dell'Unreal Engine 5, il gioco offre una grafica mozzafiato e feature che definiscono il genere con combattimenti fulminei e ampi ambienti distruttibili.

I giocatori hanno apprezzato il gioco per le sue modalità di gioco ricche di azione, tra cui il multiplayer online e cooperativo, la modalità Episode Battle in cui i giocatori possono rivivere le battaglie leggendarie dell'amata serie anime DRAGON BALL e le Custom Battle per creare, giocare e condividere battaglie UGC utilizzando una vasta selezione di personaggi, livelli e oggetti unici disponibili.

Più recentemente, il gioco ha rilasciato il DLC "Hero of Justice", aggiungendo 11 nuovi combattenti al vasto roster di 182 personaggi, come Gohan Beast, Cell Max, Gamma 1 e Gamma 2. Queste feature e modalità, insieme ai frequenti aggiornamenti dei contenuti scaricabili e ai tornei ufficiali, hanno contribuito a rendere DRAGON BALL: Sparking! ZERO, uno dei titoli più acclamati dell'amato franchise anime in tutto il mondo.

Primo World Tournament di DRAGON BALL: Sparking! ZERO - Preparati per il primo World Tournament di DRAGON BALL: Sparking! ZERO, il DRAMATIC SHOWDOWN, che avrà un format unico e celebrerà i personaggi iconici di DRAGON BALL. È passato un mese dal lancio del gioco ed è ora il momento di incoronare il nostro primo World Champion.

