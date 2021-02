Paola Ansuini chi è la nuova portavoce di Mario Draghi

, per il governo, si affiderà a lei come portavoce della comunicazione. Con esso, ci sarà un cambiamento radicale rispetto all'ultimo modello con meno social media e probabilmente più formalità per comunicare la notizia.

E’ laureata all’Università Luiss di Scienze Politiche. Nel 1988, dopo la laurea tre anni prima, arriva alla Banca d’Italia dove ricopre il ruolo di responsabile dell’Ufficio Stampa per quasi 10 anni. È sposata, ha quattro figli e un Golden Retriever.

