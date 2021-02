Chi è Paola Ansuini | la donna che ha preso il posto di Casalino a Palazzo Chigi

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Si chiama, ed è (sarà) la portavoce di Mario Draghi a. Per intenderci, il ruolo che aveva Rocconei governi Conte I e II. Ma sarà tutt’altro rispetto all’ex numero 1 della comunicazione dei 5 Stelle. Perché? Niente social, nessuna chat di whatsapp. Zero indiscrezioni, suggestioni, voci di corridoio o spifferato. Né facebook, né twitter (figurarsi Instagram!). Solo comunicazioni ufficiali, e -soprattutto- solo comunicazioni quando ce ne è bisogno. Bye Bye ai pollici in sù o al doppio click, col cuoricino. Arrivederci anche alle stories e alle foto con dichiarazioni. Un basso profilo, che però rende l’immagine del premier ancora più autorevole. Un presidente del Consiglio che non ha bisogno di farsi conoscere, e che lavorando dietro alle quinte (probabilmente) opererà ...