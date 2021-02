EA e Velan Studios annunciano l'uscita di Knockout City

Prova gratuita al lancio, previsto il 21 maggio 2021 su console e PC

La prima beta su PC tramite Origin e Steam inizierà il 20 febbraio





Oggi Electronic Arts e Velan Studios hanno presentato Knockout City, un videogioco multiplayer a squadre ricco di azione che permetterà di approfondire la conoscenza del dodgeball e di affinare stile e abilità, trasformandolo in dodgeBRAWL! Le battaglie intense in Knockout City sono all’ordine del giorno e i giocatori dovranno padroneggiare l'arte di lanciare, prendere, passare e schivare la palla attraverso un'esperienza divertente ma altamente competitiva, che li colpirà letteralmente in faccia. Knockout City, il nuovo titolo con etichetta EA Originals, sarà disponibile il 21 maggio 2021 su PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin™ e Steam, così come su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie alla retrocompatibilità con miglioramenti grafici delle prestazioni. Il titolo supporterà anche il cross-play e il cross-progression su tutti i sistemi.





"In Velan siamo determinati a cercare nuove esperienze di gioco" ha affermato Karthik Bala, Co-founder e CEO di Velan Studios. “Knockout City si basa sul concetto apparentemente semplice di lanciare e prendere una palla, ma successivamente si stratifica, dando modo di dare sfoggio di estrema abilità, conoscenza e stile, per un'esperienza multiplayer competitiva e divertente: giocare per credere. Non è solo dodgeball, è dodgeBRAWL. Da quando abbiamo scoperto la magia di questo gioco, non siamo stati in grado di smettere di divertirci e non vediamo l'ora di condividere questa esperienza con voi in occasione della prima beta prevista questo fine settimana".

Che si tratti di partite veloci 3v3, 4v4 o tutti contro tutti in Street Play, partite classificate competitive in League Play o di una partita privata, la lotta per abbattere le squadre rivali assume molte forme. In Knockout City i giocatori avvieranno ogni partita in condizioni di parità e dovranno fare affidamento sulle proprie abilità per dominare la competizione. Una squadra solida fa la differenza. Il titolo è semplice da giocare, ma la pratica è la chiave per padroneggiare il posizionamento, il tempo e il lavoro di squadra, dominando il dodgeBRAWL.

Una volta che i giocatori avranno imparato a padroneggiare le mosse, vorranno naturalmente adottare un look unico. Le opzioni di personalizzazione di Knockout City - aspetto, equipaggiamento, atteggiamento, tipo di corpo e acconciatura, alianti personalizzati, effetti per mettere KO gli avversari e scherzi - faranno combattere i giocatori con stile. I giocatori potranno anche personalizzare la propria squadra, composta da un massimo di 32 amici su tutte le piattaforme, scegliendone il nome, il logo, lo stendardo e il veicolo che li condurrà in battaglia.

"Siamo onorati di lavorare con Velan Studios per la loro prima uscita EA Originals in assoluto", ha affermato Steve Pointon, SVP 3rd Party Content & Development di Electronic Arts. "Il team, composto da alcuni dei più grandi geni del settore, sta lavorando a Knockout City dando prova dell’esperienza e del talento che lo contraddistingue. Siamo entusiasti del fatto che tutti possano giocarci e provare così un'esperienza unica e ad alto tasso di energia".

I giocatori in Nord America e in tutta Europa avranno l'opportunità di provare il titolo su PC durante la prima beta che si terrà questo fine settimana, dal 20 al 21 febbraio, su Origin e Steam.

Quando il videogioco verrà lanciato, il 21 maggio, sarà anche possibile accedere a una prova gratuita a tempo limitato su PC tramite Origin e Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento del lancio, Knockout City fornirà un pacchetto multiplayer completo con cinque mappe, un ambiente interattivo in cui i giocatori e la loro squadra potranno esercitarsi, sei tipi di palla, la possibilità di personalizzazione del personaggio, cross-play, cross-progression; e ancora, Street Play con cinque playlist iniziali, League Play, Private Match e l'intera progressione di Street Rank con centinaia di oggetti cosmetici. Oltre a queste importanti opzioni, al lancio Knockout City porterà anche, senza costi aggiuntivi, tantissimi nuovi contenuti nel corso delle stagioni, ognuna delle quali può includere nuove mappe, modalità, palloni, eventi a tempo limitato e altro ancora.

I giocatori che sceglieranno di acquistare il gioco completo al prezzo di 19,99 € durante la prova gratuita, potranno trasferire tutti i loro progressi e ricevere nuovi cosmetici continuando a gareggiare a Knockout City. Coloro che lo acquisteranno dopo la prova gratuita potranno comunque trasferire tutti i loro progressi.