EA INVITA I GIOCATORI ALLA CROSS-PLAY OPEN BETA DI KNOCKOUT CITY

Dal 2 al 4 aprile i giocatori potranno testare le loro abilità su console e PC - incluso il nuovo Epic Game Store - con disponibilità di Preload

Oggi Electronic Arts e Velan Studios hanno annunciato la beta di Knockout City, prossimo titolo d'azione multiplayer a squadre ispirato al dodgeball, che si terrà questo fine settimana: il videogioco sarà disponibile in tutto il mondo per il download e per essere giocato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin, Steam e il nuovo Epic Games Store, oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità. La beta, che si svolgerà dal 2 al 4 aprile, supporterà il cross-play e la progressione incrociata su tutte e nove le piattaforme, offrendo la possibilità di giocare insieme agli amici e di entrare in azione prima del lancio del titolo, previsto il 21 maggio. Knockout City coinvolgerà i giocatori in battaglie intense, e permetterà loro di padroneggiare l'arte di lanciare, prendere, passare e schivare la palla in un'esperienza altamente competitiva, con divertenti sorprese dietro ogni angolo.

Nella open beta Cross-Play i giocatori avranno accesso a tutto ciò che già hanno avuto modo di amare durante la prima beta: la luna, la gabbia e le palle bomba, le location di Concussion Yard, Rooftop Rumble e Knockout Roundabout e la playlist Team KO - con ancor più nuovi contenuti. Questo fine settimana verranno introdotti la Sniper Ball, la mappa Back Alley Brawl, le playlist 1v1 Face-Off e Diamond Dash, oltre a nuove opzioni di stile. Con un totale di quattro mappe, cinque palloni giocabili, tre playlist e tantissime opzioni di personalizzazione, questa seconda beta terrà i dodgebrawlers sulle spine per tutto il fine settimana. Saranno disponibili anche match privati per organizzare partite personalizzate contro amici o nemici.

Ecco il programma delle playlist per il prossimo fine settimana:

TEAM KO

Orario di inizio: 2 aprile alle 15:00

Ora di fine: 5 aprile alle 3:00

Face-Off

Orario di inizio: 2 aprile alle 15:00

Ora di fine: 3 aprile alle 20:00

Diamond Dash

Ora di inizio: 3 aprile alle 20:00

Ora di fine: 5 aprile alle 3:00

I fan potranno precaricare la beta Cross-Play sulla loro piattaforma preferita sin da subito e iniziare a giocare venerdì 2 aprile alle 15:00; i server saranno attivi fino a lunedì 5 aprile alle 3:00. Partecipando a questa beta Cross-Play, quando torneranno il 21 maggio in occasione del lancio del videogioco, i giocatori riceveranno inoltre il Beta Blue Booster Glider, per volare con stile, e l'icona Beta Brawler Player. Come ringraziamento speciale i giocatori che hanno partecipato alla beta per PC tenutasi a febbraio o che si sono iscritti in anticipo alla beta Cross-Play su knockoutcity.com avranno la possibilità di provare l'attrezzatura esclusiva questo fine settimana!

Quando il 21 maggio Knockout City verrà lanciato, i giocatori avranno accesso a una prova gratuita per un periodo di tempo limitato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC su Origin, Steam ed Epic Games Store, e PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite compatibilità con le versioni precedenti; durante la prova sarà possibile giocare il titolo completo. Tutti i progressi ottenuti dalla prova gratuita verranno trasferiti a chi deciderà di acquistare il videogioco completo; coloro che lo faranno durante la prova gratuita riceveranno anche ricompense cosmetiche aggiuntive mentre continueranno a sfidarsi a Knockout City.