EA PLAY LIVE 2021: Lost in Random - Knockout City, Stagione 2

SFIDA ILFATO IN LOST IN RANDOM, TITOLO DI EA E ZOINK

DISPONIBILEIN TUTTO IL MONDO DAL 10 SETTEMBRE





Adattati o muoriattraversando una combinazione unica di avventure guidate dallastoria, esplosive battaglie di dadi, arene giganti di giochi datavolo e altro ancora





Preparati a sfidare il fato in, un'avventura d'azioneispirata alle fiabe gotiche del pluripremiato studio di gioco svedeseZoink. Electronic Arts ha rivelato oggi durante EA Play Live 2021 che il 10 settembre 2021 i giocatoripotranno sperimentare il Regno di Alea in tutto il mondo, e qui, inun oscuro paese delle meraviglie dove sopravvivono solo i coraggiosi,dovranno imparare rapidamente come ribaltare il destino a lorofavore. Scopri la miscela unica difatta dibattaglie esplosive di dadi, tattiche per congelare il tempo,numerose abilità e incantesimi nel trailer di gioco ufficiale, chepuò essere guardato









“Quando abbiamoiniziato questo progetto, sapevamo di voler creare una favola un po'più dark di quella che abbiamo realizzato in passato; abbiamo finitoper disegnare questi diversi personaggi e concetti, ma è stato soloquando è apparso il dipinto di una ragazza e i suoi dadi che abbiamocapito che c'era qualcosa in più da esplorare", ha detto OlovRedmalm, Creative Director and Lead Writer di Lostin Random, durante l'EA Originals Spotlight all'EA Play Live2021. "Un aspetto difficile che abbiamo dovuto affrontare èstato decidere come sarebbe stato il gameplay: volevamo che il tema eil sistema di gioco ruotassero intorno ai dadi, ma abbiamo dovutoconsiderare che cosa apparisse fin troppo casuale e che cosa fossecasuale a sufficienza. Riteniamo che tutto sia nato in modo moltonaturale, a partire da quell'idea centrale".





Governato da una reginamalvagia, il Regno di Alea è diviso in sei reami oscuri dove la vitaè dettata da un dado nero maledetto. Viaggiando nei panni di Even, igiocatori cammineranno per le misteriose strade acciottolate delRegno, incontreranno i suoi imprevedibili abitanti e intraprenderannomissioni coraggiose per salvare la sorella, Odd, dalle grinfie di SuaMaestà. Lungo la strada si uniranno a Dicey, un piccolo e stranodado vivente, e insieme scopriranno una storia secolare con unmessaggio sorprendentemente moderno non tipicamente esplorato neivideogiochi: la casualità nel mondo non è qualcosa da temere ocontrollare, ma un potere che può essere imbrigliato abbracciandoloe imparando a combattere le avversità.





La casualità dominatutto nel Regno di Alea e questo principio è profondamente radicatonell'innovativo gameplay di Lost in Random. Vengono raccoltemonete che consentono a Even di imparare nuovi tipi di attacchi,abilità e altro ancora, che risultano utili durante i combattimentitattici unici. I giocatori useranno la fionda di Even per attaccarenemici mortali e abbattere i cubi di energia che alimentano Dicey.Una volta caricato, possono tirare Dicey per congelare il tempostesso e scatenare la sua potente magia. I giocatori dovrannoadattare rapidamente la loro strategia di battaglia all'interno diarene di giochi da tavolo in evoluzione per sfidare un destinomaledetto e sfruttare davvero il potere della casualità.





A partire da oggi, Lostin Random è disponibile per il preordine su piattaformeselezionate e sarà disponibile dal 10 settembre 2021 per NintendoSwitch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PCsu Origin e Steam. Per ulteriori informazioni e per rimanereaggiornato su Lost in Random, visita il sitoufficiale .





Knockout City Stagione 2 - Zuffa al Cinema







Prendi i tuoi popcorn e siediti, perchéElectronic Arts e Velan Studios hanno appena rivelato durante l’ EAPlay Live 2021 cosa aspetterà i brawlers nellastagione 2 di Knockout City™ - avviso spoiler: contiene unamappa di arene in continua evoluzione ispirata ai film, un nuovopallone (la cui rinfrescante effervescenza andrà sicuramente abraccetto con quei popcorn che hai appena preso), nuove playlist,attrezzatura e ricompense. Guarda Zufa al Cinema di KnockoutCity sul grande schermo (o almeno, sugli schermi nelle case deicombattenti di tutto il mondo), a partire dal 27 luglio 2021.





Dai un'occhiata a Zuffa al Cinemanel trailer ufficiale della stagione 2 di Knockout City qui:https://www.youtube.com/watch?v=dO8uQwci6PI





In questa stagione, i combattentipotranno portare le loro azioni al cinema su una nuova mappa,l'Holowood Drive-in, che include campi da gioco ispirati ai film checambiano in tempo reale - dalla spettrale "Cattedraledell'orrore" all'affascinante "Ponte dell’Amore”,questa mappa offre di tutto. Ma cos'è un film senza snack? Lanuovissima Palla Frizzante farà sicuramente colpo coprendo glischermi dei rivali con una soda appiccicosa mentre corrono attraversotunnel ricoperti di graffiti e combattono per le alture in cima a unapiramide gigante o a un castello. I giocatori possono anche arrivarea partite di successo con stile grazie a un equipaggiamento a temacinematografico, debuttando con i loro nuovi look in una nuovastagione di League Play (con le sue ricompense brillanti), tonnellatedi nuovi cosmetici, nuove playlist e altro ancora.





Knockout City è ora disponibilee può essere provato gratuitamente fino allo Street Rank 25* concross-play e cross-progression su PlayStation®4, Xbox One, NintendoSwitch, Origin, Steam, Epic Games Store e PlayStation®5 e XboxSeries X |S grazie alla retrocompatibilità. I membri di Xbox GamesPass, EA Play o Epic Games Store possono giocare a Knockout Citygratuitamente.





Per ulteriori informazioni su KnockoutCity, visita il suo sito Webufficiale

Altre News per: playlive2021lostrandomknockoutcity