Covid-19,oltre 109,8 Mln di casi nel mondo : 3.181.659 di vaccini in Italia

Home » Social News » Covid-19,oltre 109,8 Mln di casi nel mondo : 3.181.659 di vaccini in Italia

I casi di contagio da coronavirus nel mondo sono saliti a 109 milioni 887 743, e il numero di morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria è pari a 2 milioni 429 689. È quanto ci dicono gli ultimi dati pubblicati dal Corriere della Sera.

Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito al mondo in termini assoluti, con 27 milioni, 824.648 contagi e oltre 490.400 decessi. Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha detto che gli Stati Uniti avranno abbastanza vaccini entro la fine di luglio.

I vaccini contro il Covid-19 finora somministrati in Italia sono 3 milioni 181.659, il 78,1% del totale di quelli consegnati (4 milioni 75.870, di cui 3 milioni 288.870 Pfizer / BioNTech, 244.600 Moderna e 542.400 AstraZeneca). Vaccinati 1 milione 998 975 donne e 1 milione 182684 uomini. Le due dosi hanno ricevuto 1 milione 303 073. Lo si apprende dalla relazione del commissario straordinario per l'emergenza: più di 2,1 milioni di operatori sanitari vaccinati, 603 629 non sanitari, 343 136 ospiti RSA e 127 281 over 80.