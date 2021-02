Ritrovato nell'Adige il corpo della mamma di Benno, morta Laura Perselli

Laura Perselli è deceduta. La conferma è arrivata con il ritrovamento del suo corpo nelle acque del fiume Adige tra le frazioni di San Floriano e Laghetti di Egna nella Bassa Atesina a sud del capoluogo altoatesino Bolzano.

La 68enne era la madre di Benno Neumair, 30 anni, insegnante supplente di matematica in una scuola di lingua tedesca a Bolzano, con una storia di sfrenata ossessione per il bodybuilding e che è in carcere dal 29 gennaio come sospettata dei crimini di duplice omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori.

Da Peter Neumair, padre di Benno e compagno di Laura, ancora nessuna notizia: sommozzatori e vigili del fuoco lo stanno ancora cercando. Con la scoperta del corpo di Laura Perselli, la posizione del figlio è peggiorata.

Flavio Moccia ha detto fino a ieri il suo cliente "non capisce come non sia stato possibile ritrovare i suoi genitori" dopo aver detto da quando il suo cliente è stato indagato che la ricostruzione dei fatti degli inquirenti "è del tutto fantasiosa anche perché non ci sono prove indiziarie Benno non ha niente da nascondere ".

La coppia si era persa dal 4 gennaio

È dalla sera del 4 gennaio - l'ultimo accesso all'app di messaggistica di Whatsapp è avvenuto alla fine del pomeriggio di quella giornata - che non si hanno notizie di Laura Perselli e Peter Neumair, insegnanti in pensione di Bolzano e genitori anche di Madè, 26 anni. vecchio., che vive e lavora a Monaco nel settore sanitario.

Oggi, dopo più di un mese di ricerche sia in montagna che soprattutto in fiume, il ritrovamento del corpo della madre.

Sabato scorso il giudice istruttore del tribunale di Bolzano, Carla Scheidle, ha confermato la custodia cautelare di Benno Neumair in carcere per rischio di reiterazione del reato, inquinamento delle prove o fuga. Il giudice istruttore ha quindi ordinato l'incidente probatorio.

Nelle analisi biologiche dell'11 febbraio il Gip di Bolzano nominerà ufficialmente il noto genetista romano Emiliano Giardina, già esperto degli omicidi di Meredith Kercher e Yara Gambirasio, e Litiano Piccin dell'Università di Bologna per quanto riguarda il Aspetto del computer.

Sarà infatti analizzato il materiale sequestrato, dall'auto di famiglia (una Volvo V70 scura) ai dispositivi tecnici utilizzati dal figlio, ovvero computer, cellulari e chiavi USB.

Dal 5 gennaio, quando è stata archiviata la denuncia sulla scomparsa di Laura Perselli e Peter Neumair, decine di fucilieri, soccorritori alpini, vigili del fuoco e sommozzatori sono stati impegnati nelle ricerche sulle sponde che all'interno dell'Adige.

La ricerca si è concentrata su quest'area in seguito alla scoperta di una traccia di sangue. Nel corso delle settimane gli inquirenti hanno ricostruito i movimenti di Benno, con una serie di sopralluoghi dei fucilieri Ris all'interno dell'appartamento di via Castel Roncolo 22 dove viveva la coppia.

L'auto di famiglia era stata notata dalle telecamere della città di Bolzano (Ponte di Roma) in direzione sud la sera del 4 gennaio. Successivamente, dopo un"buco" di circa 40 minuti di mancanza di copertura del cellulare del giovane, l'auto è stata notata, sempre dalle telecamere, presso la galleria di Laives, paese non lontano dall'Alto Adige. Capitale.

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio Benno Neumair aveva trascorso ad Ora, un paese della Bassa Atesina, nell'appartamento dell'amica Martina, la cancelliera di origine argentina indagata per aiuto e incoraggiamento per non averlo subito consegnato ai Ris gli abiti che Benno gli aveva fatto lavare nelle ore successive alla misteriosa scomparsa dei suoi genitori.

Nel corso delle settimane sono emersi ulteriori dettagli. Dopo che una prima bottiglia di acqua ossigenata è stata sequestrata nei giorni successivi alla scomparsa della coppia dal bagagliaio della Volvo mentre Benno stava per entrare in un autolavaggio nella zona di Bolzano, gli investigatori dicono che il figlio ha comprato una seconda bottiglia di acqua ossigenata che sarebbe stata utilizzata per pulire eventuali tracce presenti all'interno dell'appartamento familiare.

Nel frattempo è emerso un dettaglio del controllo all'autolavaggio: Benno era accompagnato da un amico, un giovane ventenne che aveva da poco iniziato a frequentarsi, già sentito dagli inquirenti ma che non è indagato.

