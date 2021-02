Coppia scomparsa a Bolzano : Trovato corpo di Laura Perselli

L'area è stata recintata dai carabinieri che hanno anche bloccato l'accesso al ponte. I vigili del fuoco hanno intensificato le ricerche nella zona. Per la loro scomparsa, il figlio Benno Neumair è in prigione per averli uccisi e aver fatto sparire i loro corpi.

L'abbassamento del fiume ha reso più facile le ricerche. La salma è stata portata all'ospedale di Bolzano. Alla ricerca hanno partecipato centinaia di persone, sia in Alto Adige che in Trentino. Le stesso che nelle scorse settimane Carla Perselli, sorella di Laura, aveva ringraziato attraverso le colonne dell'Alto Adige.

La prima voce che il corpo ritrovato era di Laura Perselli ha cominciato a circolare intorno all'ora di pranzo. La ricerca ora continua: il corpo di Peter deve essere trovato.

Anche le ultime perquisizioni effettuate nei giorni scorsi, anche nel giardino dell'appartamento della coppia scomparsa via Castel Roncolo, non hanno dato alcun risultato. Di Laura Perselli e di suo marito Peter Neumair non si sa nulla. L'unica certezza in una storia che ha pochissima certezza, se non nessuna, è che suo figlio Benno è in prigione con una pesante doppia accusa: duplice omicidio e occultamento di un cadavere.

