Chi era Claudio Sorrentino Doppiatore di John Travolta e Mel Gibson

Chi era Claudio Sorrentino voce di John Travolta e Mel Gibson.

Il celebre doppiatore ha avuto una lunga carriera d nello spettacolo e come doppiatore, contagiato dal Covid è morto a Roma. Grazie a lui hanno parlato in italiano divi come Bruce Willis e Sylvester Stallone.

