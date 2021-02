Covid, addio a Claudio Sorrentino. Ci lascia a 75 anni il doppiatore di John Travolta e Mel Gibson (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se ne è andato a 75 anni Claudio Sorrentino. Nella sua carriera è stato doppiatore, attore teatrale e conduttore televisivo. Il Covid continua a colpire anche il mondo dello spettacolo. Si è spento a 75 anni, infatti, Claudio Sorrentino, il doppiatore italiano celebre per aver dato voce a Mel Gibson e John Travolta. L’uomo nacque L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se ne è andato a 75. Nella sua carriera è stato, attore teatrale e conduttore televisivo. Ilcontinua a colpire anche il mondo dello spettacolo. Si è spento a 75, infatti,, ilitaliano celebre per aver dato voce a Mel. L’uomo nacque L'articolo NewNotizie.it.

fanpage : Ha salvato centinaia di bambini dal cancro. Il dottor Basso ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Addio, 'a… - ilriformista : No al #lockdown, superare le 'Primule' di #Arcuri affidandosi ad esercito e Protezione civile: ecco il piano #Draghi - GiulioCentemero : ??Finalmente una buona notizia?? Addio alle primule di #Arcuri per la campagna anticovid! ???? #vaccinazione… - joe3717 : RT @Pupi18054216: Amica insegna come supplente covid alle medie. Studenti ebeti. Pieno di disturbi apprendimento. Insegnanti totalmente dem… - ilfaroonline : Il #Covid_19 si porta via #Claudio_Sorrentino: addio alla “voce” di Gibson e Travolta -