Mita Medici, chi è la famosa sorella Carla Vistarini: autrice e scrittrice, la sua storia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mita Medici è conosciuta per essere una cantante molto famosa. Anche sua sorella è famosa, scopriamo tutto su di lei. La Medici ha avuto una brillante carriera non solo nel mondo della musica ma anche del piccolo e grande schermo. Non tutti sanno che sua sorella è la famosa scrittrice Carla Vistarini. autrice di tesi, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è conosciuta per essere una cantante molto. Anche sua, scopriamo tutto su di lei. Laha avuto una brillante carriera non solo nel mondo della musica ma anche del piccolo e grande schermo. Non tutti sanno che suaè ladi tesi, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CIsmaele : RT @charliecarla: Locandina originale. #Teatro delle Arti, #Roma , 1988, Alessandro Haber e Mita Medici in 'UGO' di #CarlaVistarini Premio… - tralepagine : RT @charliecarla: Locandina originale. #Teatro delle Arti, #Roma , 1988, Alessandro Haber e Mita Medici in 'UGO' di #CarlaVistarini Premio… - eugeniogaltieri : RT @charliecarla: Locandina originale. #Teatro delle Arti, #Roma , 1988, Alessandro Haber e Mita Medici in 'UGO' di #CarlaVistarini Premio… - charliecarla : RT @charliecarla: Locandina originale. #Teatro delle Arti, #Roma , 1988, Alessandro Haber e Mita Medici in 'UGO' di #CarlaVistarini Premio… -