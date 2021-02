Mita Medici sorella Carla Vistarini

ha avuto una carriera di successo non solo nel mondo della musica, ma anche sul piccolo e grande schermo. Non tutti sanno che sua sorella è la famosa. Autore di tesi, sceneggiatore e scrittore. Anch'essa può contare su grandi successi. Figlia dell, molto famoso negli anni 50. Giovane, appassionata di musica, ha studiato principalmente pianoforte.

Mita Medici, nome d'arte di Patrizia Vistarini (Roma, 20 agosto 1950), è una cantante e attrice italiana, attiva fin dalla seconda metà degli anni sessanta del Novecento. È stata anche interprete di fotoromanzi e presentatrice.

Nel 1968 il complesso musicale Le Orme pubblica una canzone a lei dedicata dal titolo Mita Mita, lato B del secondo singolo della band Senti l'estate che torna.

, al secolo Patrizia Vistarini, oggi ha 70 anni ed è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Ma, dopo tanti anni di distanza, in tanti si ricordano ancora della sua storia ...Oggi pomeriggio la nota cantante, attrice e presentatricesarà ospite di Serena Borotone.sarà ospite nella puntata di Oggi è un altro giorno , in onda questo pomeriggio su Rai1. La cantante racconterà i suoi amori, la sua vita ...Carla Vistarini, sorella di Mita Medici, è una paroliera di grande successo: suo il testo de “La nevicata del ’56” di Mia Martini. Carla Vistarini è una famosa paroliera, sceneggiatrice e scrittrice.Vita privata di Mita Medici oggi: quanti anni ha, quanto è alta e quanto pesa, il suo vero nome. Gli amori celebri e carriera della cantante ...