Mita Medici ospite ad “Oggi è un altro giorno” si racconta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi pomeriggio la nota cantante, attrice e presentatrice Mita Medici sarà ospite di Serena Borotone. Mita Medici sarà ospite nella puntata di Oggi è un altro giorno, in onda questo pomeriggio su Rai1. La cantante racconterà i suoi amori, la sua vita privata e la sua carriera a Serena Bortone. ScreenshotLeggi anche -> Stasera in TV 17 febbraio, cosa vedere: La Caserma o l’Amore strappato Chi è Mita Medici Mita Medici è il nome d’arte di Patrizia Vistarini, nata a Roma il 20 agosto del 1950. La carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio negli anni 60 quando vince il concorso di Miss Teeneger Italiana. Questa vittoria regala a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)pomeriggio la nota cantante, attrice e presentatricesaràdi Serena Borotone.sarànella puntata diè un, in onda questo pomeriggio su Rai1. La cantante racconterà i suoi amori, la sua vita privata e la sua carriera a Serena Bortone. ScreenshotLeggi anche -> Stasera in TV 17 febbraio, cosa vedere: La Caserma o l’Amore strappato Chi èè il nome d’arte di Patrizia Vistarini, nata a Roma il 20 agosto del 1950. La carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio negli anni 60 quando vince il concorso di Miss Teeneger Italiana. Questa vittoria regala a ...

CIsmaele : RT @charliecarla: Locandina originale. #Teatro delle Arti, #Roma , 1988, Alessandro Haber e Mita Medici in 'UGO' di #CarlaVistarini Premio… - tralepagine : RT @charliecarla: Locandina originale. #Teatro delle Arti, #Roma , 1988, Alessandro Haber e Mita Medici in 'UGO' di #CarlaVistarini Premio… - eugeniogaltieri : RT @charliecarla: Locandina originale. #Teatro delle Arti, #Roma , 1988, Alessandro Haber e Mita Medici in 'UGO' di #CarlaVistarini Premio… - charliecarla : RT @charliecarla: Locandina originale. #Teatro delle Arti, #Roma , 1988, Alessandro Haber e Mita Medici in 'UGO' di #CarlaVistarini Premio… -