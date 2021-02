Beautiful Anticipazioni lunedì 22 febbraio

Anticipazioni Beautiful puntata di lunedì febbraio 2021.

Liam si reca alla Forrrester per riferire a Thomas che non si fida più di lui e gli ordina di non avvicinarsi a Hope e chiunque appartenga alla sua famiglia.



