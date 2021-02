Porto-Juventus: dove vederla e probabili formazioni

Porto-Juve, finalmente! Mercoledì 17 febbraio, dalle ore 21, ritorna la tanto attesa Champions League. Dove vederla, curiosità statistiche e possibili formazioni nell’articolo.





Porto-Juve, è di nuovo Champions! Ancora chiusi gli stadi, Porto-Juve si potrà seguire soltanto in TV anche per i più appassionati.





Sotto la direzione di Carlos Del Cerro Grande, riprende il cammino dei bianconeri in Champions League. In un’unica occasione la Juventus è stata diretta dall’arbitro spagnolo: nell’ottimo 1-1 ottenuto in casa dell’Ajax nella stagione 2018/9. L’harakiri perfezionato dalla Juve al ritorno, in casa, valse il passaggio del turno per gli olandesi.





Tra le curiosità statistiche, va segnalato che Porto e Juve si sono incontrate cinque volte in partite ufficiali: mai il Porto è riuscito a prevalere. Il record bianconero è infatti di quattro vittorie e un solo pareggio.

Porto-Juventus: dove vederla

La diretta, con inizio alle 21, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Potrete seguire Porto-Juventus su Sky Sport o, in streaming, sull’applicazione SkyGo scaricabile su pc, tablet o smartphone.

Porto-Juventus, probabili formazioni

In casa Porto, non ci dovrebbero essere grosse sorprese: il tecnico Conceição dispone della rosa al completo. Questa la possibile formazione del Porto:





Porto (4-3-3): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Corona, Marega, Taremi





In casa Juventus, certe le assenze di Cuadrado e Arthur infortunati, questa la probabile formazione bianconera scelta da Pirlo:





Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo.





Un’ultima curiosità: il portiere del Porto, Marchesín, non subisce gol in casa in Champions da cinque turni. Ancora, il Porto è l’unica squadra nella Champions 2020/1 a non aver subito nemmeno un gol. Toccherà alla Juve abbattere questo record straordinario.

