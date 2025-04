Nuovo Governo, Mario Draghi ha sciolto la riserva : Ecco la lista dei Ministri

23 ministri (15 politici e 8 tecnici) del governo Draghi. Con il portafoglio: Agli Esteri Di Maio, Lamorgese all'Interno. Giustizia: Cartabia e Guerini alla Difesa. Franco al ministero dell' Economia. Allo Sviluppo Economico andrà Giorgetti. Agricole: Patuanelli. All' Ambiente: Cingolani. Alle Infrastutture e Trasporti ci sarà Giovannini. Al Ministero del Lavoro: Orlando. Istruzione: Bianchi. Università e ricerca: Messa. Alla Cultura Franceschini e alla Salute Speranza. E Garofoli Sottosegretario alla Presidenza.

D'Incà al ministero dei Rapporti con il Parlamento. Colao andrà all'Innovazione tecnologica. Brunetta alla Pubblica Amminstrazione e Gelmini agli Affari Generali e autonomie. Alla Carfagna è stato dato l'incarico per il Sud. A Dadone le politiche giovanili. Bonetti alle Pari Opportunità e alla Famiglia. Stefani alla Disabilità. Garavaglia al Coordinamento delle Iniziative per il Turismo. Così ha annunciato il premier Draghi. Giuramento domani.

