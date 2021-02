Mario Draghi : Chi sono i ministri del Governo?

Tra stasera e domani, Draghi dovrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e dare vita al suo governo. Ieri il sì anche dei membri di M5. Di Battista annuncia che lascerà il Movimento. Zingaretti: "Pd unito e contiamo su Draghi".

C'è grande attesa per quella che sarà la squadra scelta dall'ex banchiere. Seguono voci di possibili ministri, ma nessuna forza politica è stata ufficialmente contattata. Il 12 febbraio 2021, il presidente del Consiglio Mario Draghi è atteso da Mattarella, presidente della Repubblica, per sciogliere la riserva e presentare la sua squadra. Il fine settimana di San Valentino, il giuramento, martedì e mercoledì prossimi, la fiducia. Quindi diciamo che si è vicino a conoscere la squadra del governo e quindi i nomi dei ministri del governo Draghi.

Per il momento sappiamo che Beppe Grillo ha nominato Catia Bastioli per il ministero della transizione ecologica e Di Maio. Per la Lega parliamo di Giorgetti per lo sviluppo economico o trasporti e per il Pd, parliamo di Franceschini e Guerini.

Sarà Draghi con Mattarella a definire una volta per tutte l'assetto di governo.

Chi decide i ministri del governo Draghi?

I ministri del governo Draghi saranno nominati dallo stesso Mario Draghi, in collaborazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come previsto dall'articolo 92 della Costituzione. Molte forze politiche, dopo le consultazioni, hanno annunciato di non aver parlato di nomi. E anche chi l'ha fatto, in ogni caso, dovrà attendere le decisioni del capo dello Stato e del presidente in carica. Presto, quindi, conosceremo tutti i nomi, anche politici e tecnici, della squadra di governo di Draghi per tornare finalmente a un governo attivo e funzionante.

