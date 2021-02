Sanremo 2021 : Chi è Valeria Graci: Vita Privata e Instagram

Valeria Graci guiderà PrimaFestival, insieme a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, e Giovanni Vernia.

Valeria Graci è l'attrice che dirigerà il PrimaFestival con Giovanni Vernia e Giovanna Civitillo, showgirl e moglie di Amadeus. Si tratta di un assaggio dedicato a Sanremo che andrà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo per otto puntate.

Valeria Graci è una comica, attrice e conduttrice televisiva italiana di successo. Il suo nome è indissolubilmente legato a quello di Katia Follesa, amica e collega. Valeria e Katia, infatti, sono un duo comico di successo che, tra scherzi e risate, ha conquistato tutta l'Italia.

Valeria Graci è nata a Milano il 22 agosto 1980 sotto il segno zodiacale del Leone. Non ci sono molte informazioni sulla sua infanzia, ha frequentato il laboratorio Scaldasole a Milano dove incontra una persona molto speciale per lei, la famosa attrice Katia Follesa.

Recentemente l'attrice ha parlato di se stessa nella puntata di sabato 21 novembre 2020, Valeria Graci ha parlato di se stessa nello studio di Verissimo, il famoso programma televisivo condotto da Silvia Toffanin. Valeria racconta a tutta Italia quanto ha sofferto. L'attrice, infatti, dichiara apertamente di aver subito abusi psicologici da parte del suo ex compagno di vita. “Da tempo sono vittima di violenza psicologica. Per un periodo della mia vita, ho sentito cose come "Non sei nessuno" e ci ho creduto. Sono andato in analisi e sono stato aiutato dai miei amici e dai miei genitori ”.

Tutto questo mostra il suo enorme talento e il suo carattere, infatti Valeria Graci ci ha abituati a sorridere con le sue battute e con i suoi personaggi anche quando ha vissuto questi momenti di estrema difficoltà.

Valeria Graci è una delle comiche più apprezzate degli ultimi anni, protagonista dell'esilarante duo comico “Katia e Valeria” che riuscirono a debuttare nel mondo della televisione circa diciassette anni fa, infatti nel 2003 ebbero la possibilità di esibirsi nel famoso programma televisivo "Bigodini".

Tuttavia, la svolta nella loro carriera arrivò pochi anni dopo, quando riuscirono a fare il loro debutto teatrale in Colorado e Zelig, Il loro cavallo di battaglia per alcuni anni è stata la bellissima imitazione di due Miss Italia.

Di lì a poco Valeria riesce ad approdare anche a Scherzi a Parte, altro programma televisivo di Mediaset all'insegna della commedia. Negli anni, grazie al successo ottenuto, Valeria Graci riesce ad approdare anche nel mondo del piccolo schermo, il suo primo ruolo da attrice è nella serie televisiva Rai "Don Matteo". Non molto tempo dopo, visto il suo talento, riesce anche a debuttare sul grande schermo recitando nel cinema del panettone "Vacanze di Natale a Cortina".

Attualmente lavora come speaker radiofonico per Radio RTL 102.5 che va in onda sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 in "W Italy - No Problem". È anche corrispondente per il TG satirico Striscia La Notizia.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Valeria Graci, era da tempo sposata con Simon Russo, i due si sono conosciuti nel 2011. In una recente intervista, Valeria ha confessato di essersi innamorata perdutamente di Simon, padre di suo figlio Pierluigi. E che il motivo della loro rottura erano litigi troppo frequenti e sempre più accesi.

Valeria Graci ha circa 140.000 follower su Instagram: alcune foto di vita quotidiana e alcune foto di lavoro sono le principali tipologie di scatti del suo profilo.

Chi è Valeria Graci?

Nome: Valeria Graci

Valeria Graci Data di nascita: 22 Agosto 1980

22 Agosto 1980 Età: 40 Anni

40 Anni Segno zodiacale: Leone

Leone Professione: Comica, Conduttrice televisiva, Attrice

Comica, Conduttrice televisiva, Attrice Luogo di nascita: Milano

Milano Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Informazione non disponibile Tatuaggi: Valeria non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Valeria non ha tatuaggi visibili sul suo corpo Profilo Instagram ufficiale: @ gracivaleria

Vedi anche : sanremo2021valeriagracivitaprivatainstagram