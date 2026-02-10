Chi è Irina Shayk a Sanremo, la carriera della modella russa tra passerelle e vita privata

Irina Shayk sarà tra i volti internazionali del Festival di Sanremo. Dalle passerelle di alta moda al cinema, la modella russa ha costruito una carriera globale tra sfilate, copertine e relazioni celebri.

Irina Shayk arriva al Festival di Sanremo, aggiungendo un altro nome internazionale alla lunga tradizione di top model sul palco dell’Ariston. Dopo figure come Valeria Mazza ed Eva Herzigova, quest’anno tocca alla modella russa affiancare la conduzione nella terza serata, in programma giovedì 26, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.

Nata il 6 gennaio a Emanželinsk, nella regione di Celjabinsk, vicino al confine con il Kazakistan, è cresciuta in una famiglia semplice: il padre lavorava in miniera, la madre insegnava musica. Ha iniziato a studiare pianoforte da bambina e ha frequentato una scuola musicale per diversi anni prima di intraprendere la strada della moda.

Il suo volto è diventato familiare sulle principali passerelle internazionali. Ha sfilato per case di moda come Versace, Valentino, Miu Miu, Burberry e Schiaparelli, ed è presenza costante sui red carpet di eventi come il Met Gala, il Festival di Cannes e gli Academy Awards. In carriera ha collezionato oltre 150 copertine e sarà tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2026.

Non solo moda. Shayk ha lavorato anche nel cinema, comparendo nel film “Hercules” accanto a Dwayne Johnson. Sui social conta milioni di follower e ha commentato l’invito a Sanremo definendolo un sogno realizzato.

La sua vita privata è spesso finita sotto i riflettori. Dal 2010 al 2015 è stata legata al calciatore Cristiano Ronaldo. In seguito ha avuto una relazione con l’attore Bradley Cooper, durata fino al 2019: dalla loro unione, nel 2017, è nata una figlia.

Nel corso degli anni è stata protagonista di numerose campagne pubblicitarie internazionali, lavorando con marchi come Intimissimi, Guess?, Lacoste, Replay e altri nomi del settore moda. È apparsa per dieci volte nello “Sports Illustrated Swimsuit Issue”, diventando una delle modelle più presenti nella storia della rivista.