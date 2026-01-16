Valeria Marini denuncia Antonella Elia: Accuse di diffamazione e vita privata

Valeria Marini racconta la denuncia contro Antonella Elia, la nuova relazione sentimentale, il dolore delle prime nozze e il rapporto ritrovato con la madre, tra confessioni personali e retroscena televisivi.

Valeria Marini ha annunciato di aver presentato una querela per diffamazione contro Antonella Elia, dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla collega in un programma televisivo che, secondo la showgirl, hanno superato il limite del rispetto personale.

La decisione è arrivata pochi giorni dopo l’episodio andato in onda, quando Elia, parlando della Marini, aveva espresso giudizi duri e accompagnati da un insulto solo accennato con il labiale. Un passaggio che Valeria ha definito profondamente offensivo e lesivo della propria immagine.

Ospite in una trasmissione del pomeriggio, Marini ha spiegato di aver depositato formalmente l’atto con l’assistenza dell’avvocato Laura Sgrò, dichiarando di voler attendere l’esito della giustizia senza alimentare ulteriori polemiche.

Nello stesso incontro televisivo, Valeria ha raccontato anche un capitolo più intimo della sua vita, rivelando di frequentare da alcuni mesi un uomo conosciuto durante un evento. Un rapporto nato con discrezione, suggellato da un regalo di Natale che ha avuto per lei un forte valore simbolico.

Il racconto si è poi spostato sul passato, in particolare sulle sue prime nozze con Giovanni Cottone. La showgirl ha ricordato una vicenda dolorosa, segnata dall’abbandono subito subito dopo il matrimonio e da un rapporto che si è rivelato costruito su presupposti ingannevoli, fino all’annullamento ottenuto in pochi mesi.

Marini ha parlato anche del riavvicinamento con la madre Gianna Orrù, dopo un periodo di distanza. Il Natale trascorso insieme ha segnato il ritorno a una serenità familiare che la showgirl ha descritto come fondamentale per il proprio equilibrio emotivo.

Nel racconto non è mancato il riferimento a Vittorio Cecchi Gori, con il quale Valeria mantiene ancora un legame umano. Ha ricordato di averlo sostenuto anche economicamente nei momenti più difficili, precisando che solo una parte di quel denaro le è stata restituita.

Infine, spazio alla musica. Valeria ha rivelato di essere stata fonte di ispirazione per alcuni artisti, citando Jovanotti e Cristiano Malgioglio, con il quale condivide un rapporto di lunga amicizia e stima professionale.