Grande Fratello, morto il suocero di Marco Maddaloni: chi era Mario Giamminelli

Il mondo dello spettacolo e della televisione è in lutto per la scomparsa di Mario Giamminelli, suocero del noto judoka e concorrente del Grande Fratello, Marco Maddaloni. La triste notizia ha colpito profondamente Maddaloni, che ha deciso di lasciare temporaneamente la Casa del Grande Fratello per essere vicino alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Mario Giamminelli era il padre di Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni. La coppia, unita dal 2015, ha condiviso insieme momenti di felicità e ora affronta questo difficile lutto. Romina, di professione modella e insegnante di fitness, e Marco hanno tre figli: Giovanni, Giselle e un terzo figlio la cui identità non è stata resa nota.

Marco Maddaloni ha espresso il suo dolore e il suo affetto per il suocero con un commovente messaggio su Instagram, ricordando Mario Giamminelli come un secondo padre. Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario.

La produzione del Grande Fratello e la comunità dei fan hanno espresso vicinanza e supporto a Marco Maddaloni in questo momento di grande tristezza, dimostrando quanto il legame tra i concorrenti e il pubblico possa essere forte e sincero anche al di fuori della competizione televisiva.