Super Mario Elefante fa impazzire i tifosi e la squadra di calcio di Catania

Catania l’ultima partita giocatain casa dalla squadra di calcio etnea contro il Taranto. La competizione si èsvolta presso lo stadio Angelo Massimino, a pochi giorni dal lancio di Super Mario Bros. Wonder, l’ultimaesclusiva di Nintendo dedicata a Super Mario, uscita lo scorso 20 ottobre solo su elefante haconquistato gli appassionati di tutto il mondo e, in particolare, i tifosi e lastessa squadra rossazzurra catanese. Per celebrare l’entusiasmante vittoriaconseguita 1 – 0, il Catania FC, che indossa proprio i colori che daquasi 40 anni contraddistinguono l’icona di Nintendo, ha ospitato Super Marioin campo ricordando che l’elefante, come simbolo di forza e lealtà, rimane un’iconainsostituibile della loro città. Domenica 22 ottobre, si è tenutaal’ultima partita giocatain casa dalla squadra di calcio etnea contro il Taranto. La competizione si èsvolta presso lo stadio Angelo Massimino, a pochi giorni dal lancio di, l’ultimaesclusiva didedicata a, uscita lo scorsosolo su Nintendo Switch .In questo rivoluzionario capitolo della saga videoludica più famosa di sempre,una nuova trasformazione del protagonista idraulico inhaconquistato gli appassionati di tutto il mondo e, in particolare, i tifosi e lastessa squadra rossazzurra catanese. Per celebrare l’entusiasmante vittoriaconseguita 1 – 0, il, che indossa proprio i colori che daquasi 40 anni contraddistinguono l’icona di Nintendo, ha ospitato Super Marioin campo ricordando che l’elefante, come simbolo di forza e lealtà, rimane un’iconainsostituibile della loro città.

lapassione per il calcio si è così unita a quella per i videogiochi in unacelebrazione della tradizione e della cultura catanese. L'elefante è infatti unodei simboli più noti di Catania, in Sicilia, tanto che nel cuore della città èpresente una statua chiamata localmente “Liotru”,raffigurante un elefante sul quale è posto un obelisco. La statua del Liotru èun simbolo della forza e della resilienza dei catanesi, dal momento che lacittà è stata più volte ricostruita a causa delle eruzioni vulcaniche dell’Etnae dei terremoti che hanno colpito l’area nei secoli. Lo stesso materiale checompone la scultura è di provenienza lavica, a testimonianza della profondaconnessione tra Catania e l’Etna, il vulcano che domina il panorama della cittàportuale siciliana e che ha influenzato da sempre la sua cultura e la suastoria.

Dopo il grande successo conseguito al cinema,Super Mario conquista anche il mondo dello sport e celebraun ritorno in grande stile su NintendoSwitch con la sua classica formula a scorrimento in due dimensioni,innovata con tante novità. Con SuperMario Bros. Wonder, un mondo di meraviglia potrà essere esplorato neltentativo di salvare il Regno dei Fioridall’assedio di Bowser e tutto saràpossibile interagendo in ogni livello con i fiori meraviglia. Raccogliere questa speciale pianta, stravolgeràil mondo di gioco, offrendo un punto di vista del tutto inedito sulla serievideoludica più nota di sempre.





Non mancheranno inoltre nuovi potenziamenti chearricchiranno ulteriormente il già rivoluzionario gameplay dell'ultimaavventura di Mario, che, al fianco dei suoi amici, per un totale di 12 differenti personaggi giocabili,potrà trasformarsi in elefante,scavare nel terreno con il fungotrivella, soffiare potenti bolle con il fiore bolla e sfruttare tantissime abilità mai viste prima,integrate nel nuovo sistema di equipaggiamento delle spille: una speciale impostazione che permetterà di personalizzarel’esperienza di gioco. Infine, per godersi al massimo le molte sorprese di Super Mario Bros. Wonder, ildivertimento potrà essere condiviso anche con amici, parenti e appassionati datutto il mondo, sia online sia in locale, fino a 4 giocatori.

