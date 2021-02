La maestra Maria Lobefaro muore a 44 anni a causa del Covid

Maria Lobefaro aveva 44 anni, insegnante ausiliaria in una scuola elementare della regione di Bari. La donna, morta di Covid-19, viveva a Santeramo in Colle e insegnava presso il primo circolo didattico Hero Paradiso.

Non aveva alcuna patologia precedente e viveva con sua madre, che era anche positiva per Covid. Maria aveva da poco compiuto 44 anni ed era un'insegnante molto popolare nella piccola città. Pare che Maria abbia trascorso almeno 10 giorni in ospedale prima della sua tragica morte.

Per lei il fratello Beppe aveva lanciato diversi appelli sulla stampa per ottenere plasma utile per le cure. L'epilogo è stato inaspettato sia per lui che per tutta la comunità di Santeramo. "Oggi per noi è un giorno di lutto – ha scritto su Facebook il sindaco Fabrizio Baldassarre -. Ho appena saputo dalla dirigente scolastica della Hero Paradiso della morte di Maria Lobefaro, 44 anni appena compiuti, docente di sostegno nella primaria. Non ha superato la sua battaglia contro il Covid-19 ed è volata in cielo dopo diversi giorni in ospedale".

Il sindaco ha poi fatto sapere di aver interrotto la didattica in presenza a causa dell'aumento dei positivi al coronavirus direttamente imputabili alla scuola.

