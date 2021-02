Covid-19, oltre 106,9 Mln di casi : In Italia 422 vittime nelle ultime 24H

Il numero totale di casi confermati di infezione da coronavirus nel mondo ha raggiunto oltre i 106 milioni.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il numero dei decessi è salito a 2 milioni 341.004. Questo è quanto apprendiamo dagli ultimi dati pubblicati dal Corriere della Sera . Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito al mondo in termini assoluti, con 27 milioni 180.761 contagi accertati e oltre 468.000 vittime. Segue il Brasile con 233.520 morti e il Messico con 168.252 morti.

In Italia 10.630 positivi e 422 decessi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 10.630 nuovi casi di coronavirus, contro i 7.970 del giorno prima. 274.263 test (tamponi molecolari e antigenici) elaborati, + 130.000. Le vittime sono 422, lunedì 307. La terapia intensiva è stabile, come lunedì, ma 146 nuovi ricoveri - 15 ricoveri ordinari in meno. 15.827 nuovi recuperi e 5.637 positivi in ??meno. In Lombardia 1.625 casi, in Campania 1.274 e in Emilia-Romagna 977.

Nel Regno Unito, intanto, torna a crescere il numero dei morti per Covid-19: in 24 ore sono 1.052 contro i 333 di ieri (dall'inizio della pandemia: 113.000). Sono 12.364 le infezioni di nuova diagnosi, che sono cadute per un minimo di oltre 2 mesi su un totale di oltre 600.000 test giornalieri, dopo oltre un mese di blocco introdotto per l'aggressiva "variante inglese" del virus. La campagna di vaccinazione prosegue a ritmo sostenuto. 12.646.486 di persone hanno ricevuto la prima dose. Somministrata la anche la seconda a 516.392.

Vedi anche : covidoltrecasiitaliavittimenelleultime