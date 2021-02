Little Nightmares II sarà disponibile questa settimana

Preparati a scoprire il mondo di Little Nightmares II



Little Nightmares II sarà disponibile dall'11 febbraio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nello stesso giorno, sarà disponibile anche una versione per Google Stadia, pronta a essere giocata dagli utenti di Stadia Pro dalla loro collezione. Little Nightmares II è sviluppato da Tarsier Studios, con la versione per Nintendo Switch sviluppata da Engine Software e quella per Stadia da Supermassive Games.

Siamo anche lieti di annunciare cheLittle Nightmares ha raggiunto i tre milioni di unità vendute in tutto il mondo (al 31/12/2020). Si tratta di un ottimo risultato per il primo episodio, che continua a performare molto bene anche dopo più di tre anni dal lancio. Da quella data, un altro milione di giocatori ha scelto di provare il primo gioco, il che significa che oltre quattro milioni di persone hanno mosso i primi passi nel mondo di Little Nightmares.

Per chi ora vuole scoprireLittle Nightmares II, è tuttora disponibile una demo del gioco per

PlayStation 4

,

Xbox One

,

Nintendo Switch

nonché per PC su

Steam

e

GOG.com

. Un altro modo per immergersi nell’universo di Little Nightmares è il fumetto digitale, nato da una collaborazione tra BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Tarsier Studios e Plastiek, che narra le storie di alcuni bambini perduti nell’universo di Little Nightmares. I primi quattro capitoli sono già disponibili su

Android

e

iOS

, con molti altri che arriveranno a breve.

