Little Nightmares II: demo disponibile da oggi per Steam

Da oggi è disponibile la demo di Little Nightmares II per PC su Steam e GOG.com, che consente di provare il gioco prima del lancio ufficiale, previsto per l’11 febbraio 2021. Nella demo, i giocatori vestiranno i panni di Mono, risvegliandosi in un mondo spaventoso e sconosciuto, che dovranno esplorare per scoprire i segreti oscuri del capanno del Cacciatore. In futuro, la demo sarà disponibile anche per console.

Sempre a partire da oggi, è possibile prenotare la Standard Edition del gioco in versione digitale su PlayStation Network, Microsoft Store, Steam e GOG.com.

Su PlayStation Network, Steam e GOG.com è anche disponibile una Digital Deluxe Edition, che consentirà di accedere all’Attico dei Nomini (un DLC per Little Nightmares II), la colonna sonora digitale, composta da Tobias Lilja, un artbook digitale, gli avatar di Mono e Sei, e alcuni sfondi per PC o un tema dinamico per PS4. Tutte le prenotazioni riceveranno anche un contenuto bonus aggiuntivo: il cappello Mokujin per Mono.

Qui è possibile prenotare le versioni retail Day One Edition e TV Edition (in Europa). La TV Edition, oltre al DLC Attico dei Nomini e la maschera Mokujin, includerà anche la colonna sonora completa del gioco, un diorama esclusivo di Mono e Sei, un artbook, una confezione steelbook e alcuni adesivi.