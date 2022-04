PS5: questa settimana sarà disponibile il VRR

Hideaki Nishino Senior Vice President, Platform Planning & Management:

"Oggi siamo lieti di annunciare che questa settimana il supporto della VRR (frequenza di aggiornamento variabile) inizierà a essere disponibile a livello globale per i giocatori PS5. Su TV e monitor per PC compatibili con HDMI 2.1 VRR la frequenza di aggiornamento variabile sincronizza dinamicamente la velocità di aggiornamento del display con l’uscita grafica della console PS5. Ciò migliora le prestazioni visive dei giochi per PS5, riducendo al minimo o eliminando gli artefatti visivi, come ad esempio i problemi di frame pacing e lo screen tearing.



L’azione di gioco in molti titoli per PS5 risulta più fluida grazie al rendering più omogeneo delle scene, alla grafica più nitida e alla riduzione del ritardo dell’input.* I giochi per PS5 pubblicati in precedenza potranno essere completamente ottimizzati per VRR tramite una patch di gioco, mentre i giochi in uscita in futuro potrebbero includere il supporto della VRR già al momento del lancio."

Nelle prossime settimane, le versioni per PS5 di questi titoli riceveranno patch di gioco che abiliteranno il supporto della VRR:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Questi sono solo alcuni dei titoli per PS5 che riceveranno il supporto della VRR. Desideriamo ringraziare i rispettivi talentuosi team di sviluppo. Segui i loro canali per ricevere aggiornamenti: potrai usufruire della migliore esperienza con la VRR una volta che le patch di gioco saranno disponibili.

Come iniziare

Nei prossimi giorni, la VRR sarà disponibile a livello globale tramite un aggiornamento della console PS5 (assicurati di effettuare la connessione a Internet per ricevere l’aggiornamento). Una volta ricevuto l’aggiornamento, la VRR verrà automaticamente attivata per i giochi supportati se la console PS5 sarà collegata a un TV o a un monitor per PC compatibile con HDMI 2.1 VRR. Sarà inoltre possibile disattivarla in “Schermo e video” nelle impostazioni di sistema.

Come opzione aggiuntiva, puoi anche scegliere di applicare la VRR ai giochi per PS5 che non la supportano. Questa funzione potrebbe migliorare la qualità video di alcuni giochi. Se ciò provoca invece effetti visivi imprevisti, è possibile disattivarla in qualsiasi momento. I risultati possono variare a seconda del TV in uso, del gioco e della modalità visiva selezionata per un determinato gioco (se supporta più modalità). Per ulteriori informazioni sulle impostazioni VRR, consulta questa pagina https://www.playstation.com/it-it/support/hardware/ps5-4k-resolution-guide/.

Fonte: playstation.com



