Covid-19, 105 milioni di casi nel mondo : In Italia 13.442 nuovi casi e 385 vittime

Sono 13.442 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (14.218 nelle 24 ore precedenti), a fronte di 282.407 tamponi processati, +12mila. L'indice di positività scende al 4,76%. 385 le vittime, 377il giorno precedente, per un totale di 91.003 da inizio pandemia. Calano di 32 unità le terapie intensive, ma 114 nuovi ingressi. Calano gli attualmente positivi, 2024 e 15.138 nuovi guariti. In Lombardia 1.923 nuovi casi, Campania 1.546, Emilia Romagna 1.383, Lazio 1.041.

Tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano saranno da lunedì prossimo in zona rossa. Lo prevede un'ordinanza che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La presidente ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata ieri sere. Prevista anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni resteranno in vigore per due settimane.

Intanto sono arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare (Roma) le prime 249.600 dosi di vaccino di AstraZeneca. Lo fa sapere la Difesa. Nei prossimi giorni saranno distribuite nei centri di somministrazione nelle varie regioni. L'arrivo, inizialmente, era previsto per metà febbraio.

Francia: epidemiologo Fontanet, nuova serrata anti Covid avrebbe ridotto pressione su ospedali

Parigi, 07 feb 09:37 - Una nuova serrata in Francia avrebbe consentito di allentare la pressione sulle strutture ospedaliere e riprendere il controllo dell'epidemia nazionale di Covid - 19. È quanto affermato dall'epidemiologo Arnaud Fontanet, membro del Consiglio scientifico francese, in un'intervista al "Journal du Dimanche". L'adozione di "eventuali nuove restrizioni" ...

Da alcune molecole naturali possibile scudo contro infezione da coronavirus

A queste pratiche non poteva evidentemente sfuggire la Covid - 19, in relazione alla quale davvero tanti sono oramai gli studi già avviati e finalizzati a proporre, con cognizione di causa, l'impiego ...

Covid-19, al via per San Valentino il nuovo vaccino AstraZeneca Toscana Notizie Venti di crisi: 2.185 aziende già sull'orlo del fallimento

Sono 2.185 le imprese sull'orlo del fallimento in provincia di Brindisi, con una forza-lavoro di oltre 6.000 unità. Lo denuncia la Fipe/Confcommercio di Brindisi che ha inviato una ...

Vaccini anti-Covid, l'esperto toscano: «L'obiettivo minino è l'immunità di gregge al 70%»

Il professor Paolo Bonanni spiega nel dettaglio le differenze tra i vari sieri, i possibili effetti collaterali e i risponde ai dubbi più frequenti dei cittadini ...

Covid-19, Cina contro USA: Basta strumentalizzazioni e diffamazioni sull'origine della pandemia

Continua il dibattito sull'origine della pandemia di Covid-19, con la Cina che respinge fermamente l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio.

Covid-19: la Cia rivaluta l'origine della pandemia, possibile fuga da un laboratorio cinese

La Central Intelligence Agency (Cia) ha dichiarato che è "probabile" che la pandemia di Covid-19 abbia avuto origine da una fuga di laboratorio in Cina.

Studio Rivela Potenziale Effetto Protettivo del Covid-19 Contro il Cancro

Un recente studio condotto dall'Istituto dei Tumori di Napoli suggerisce che l'esposizione agli antigeni del virus SARS-CoV-2 potrebbe fungere da "vaccinazione preventiva" contro alcuni tipi di cancro.