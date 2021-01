Covid-19, 8.824 nuovi casi e 377 vittime : primi casi variante inglese

. Il giorno precedente 12.415 i contagi e sempre 377 morti. Sono 158.674 i test processati (molecolari e antigenici),oltre 50mila in meno Il tasso di positività è al 5,6%, -0,3% Tornano a crescere ricoveri (+127) e le terapie intensive (+41) con 142 nuovi ingressi. 14.763 nuovi guariti,-6.316 attualmente positivi. In Sicilia 1.278 nuovi casi, Lombardia +1.189, in Emilia Romagna +1153.

Il Giappone registra i primi casi non tracciabili della variante di Coronavirus inglese nel Paese, aumentando il rischio potenziale delle infezioni malgrado lo stato di emergenza in atto. Lo ha annunciato il ministero della Salute nipponico, spiegando che i tre casi, identificati nella prefettura di Shizuoka a sud ovest di Tokyo, riguardano due donne tra i 20 e i 40 anni di età e un uomo sui 60 anni, che non sono mai stati in Gran Bretagna. Resta lo stato di emergenza in 11 prefetture del Paese, inclusa Tokyo, fino al 7 febbraio.

Intanto la Francia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 404 decessi legati al Covid-19, il numero più alto dal 30 novembre. Il totale delle vittime sale a 70.687. Lo rende noto il ministero della Salute francese. I nuovi contagi sono 3.736, ma per i media locali è un dato che risente del numero più basso di test eseguiti nel weekend. Ricoverate 25.584 persone per complicanze dovute al Covid, 2.803 delle quali in terapia intensiva. Bilancio complessivo della pandemia: 2.914.725 persone positive.

Vedi anche : covidnuovicasivittimeprimicasivariante