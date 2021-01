Covid-19, 13.574 nuovi casi e 477 vittime : domenica nessuna regione rossa

Costante il tasso di positività, al 5,05%. Sempre alto il numero delle vittime,477, 87.858 da inizio pandemia. Prosegue il calo dei ricoveri,-381, e delle terapie intensive,-18, ma con 149 nuovi ingressi. 19.879 i guariti. Gli attuali positivi calano di 6.793 unità. 1.900 nuovi casi in Lombardia, 1.320 in Emilia Romagna, 1.175 in Campania.

In area arancione le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Nessuno è 'rosso'. E' quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. Il ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà a breve le nuove ordinanze in vigore da domenica 31 gennaio.

