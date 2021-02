Atlas Rogues aggiunge due nuovi personaggi

L'impegnativo gioco tattico di Gamigo riceve due nuovi Freelance e una skin esclusiva in questo aggiornamento!

Gamigo è entusiasta di annunciare il suo ultimo aggiornamento per Atlas Rogues su PC. Contiene due nuovi personaggi, correzioni di bug e molto altro.

Blackburn e Pup sono disponibili e aiuteranno i giocatori nella loro lotta contro i temibili nemici. La modalità cooperativa ora consente ai team di condividere attrezzature e i talenti. Coloro che hanno acquistato Atlas Rogues in Early Access riceveranno una skin dell'età dell'oro per i personaggi attuali e futuri come segno di gratitudine per il loro supporto.

In Atlas Rogues, si può creare una squadra da un elenco sempre crescente di feroci personaggi per recuperare le Reactor Keys dai malvagi Trust. Le tattiche multiplayer per giocatore singolo e cooperativo incontrano il PvE a turni in questa avvincente avventura. I giocatori possono immergersi nel ricco mondo di gioco e sbloccare diversi personaggi e scoprire nuovi modi per battere i nemici i ogni sessione.

La versione ad accesso anticipato può essere acquistata su Steam e Glyph ora! Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili sul sito ufficiale.

Funzionalità di accesso anticipato:

Rogue-Lite Gameplay

Single-player and Co-Op Multiplayer Action

Turn-Based PvE Combat

Ever-Growing Roster of Heroes

Endless Unlocks

Escalating Difficulty

Character Choices

Vedi anche : atlasroguesaggiungenuovipersonaggi