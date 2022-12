Goddess of Victory: NIKKE aggiunge 2 nuovi personaggi e un tema Natalizio

Vogliamo condividere con voi le novità di Goddess of Victory: NIKKE e il suo aggiornamento di fine anno. Due nuovi personaggi, Neve e Rupee, e un evento di gioco a tema natalizio, intitolato "Miracle Snow", saranno disponibili nel gioco con l'aggiornamento dell'8 dicembre.

Per festeggiare il Natale, la neve cade sul parco divertimenti dell'avamposto. N102 visita un parco divertimenti dove molte persone si stanno divertendo. N102, la cui memoria viene resettata ogni mattina, riesce in qualche modo a conservare i ricordi della visita, facendo credere alle altre NIKKE che si tratti di un miracolo di Natale. Dopo aver creato altri ricordi, N102 vuole incontrare sua madre. Riuscirà a realizzare il suo desiderio natalizio? Scopritelo in "Miracle Snow" che si svolgerà tra l'8 e il 28 dicembre. L'evento prevede ricompense giornaliere, un oggetto speciale per l'evento, il Cristallo di neve, e un nuovo personaggio, Neve, che si sblocca partecipando agli eventi di "Miracle Snow".

Neve è un attaccante d'acqua e appartiene ad Unlimited, un'unità che si occupa della conservazione di aree con ambienti estremi. Ha un atteggiamento pacato e una personalità fuori dal comune. Il suo legame unico con gli orsi polari la spinge a cercarli costantemente in superficie. La familiarità di Neve con queste creature artiche si estende anche alle sue abitudini di riposo, che sono meglio descritte da coloro che la circondano come una forma di ibernazione. Nel momento in cui non riesce a fare il suo sonno di bellezza, però, questo velo di tranquillità viene tolto e lei diventa una persona completamente diversa. Qualcuno potrebbe addirittura descrivere Neve come straordinariamente feroce. Persino Ludmilla, che di solito non riserva un trattamento speciale a nessuno, cerca di non svegliare Neve a meno che non si tratti di un'emergenzaassoluta.

In questo periodo sarà disponibile anche la nuova NIKKE Rupee. Difensore SSR con attacchi elettrici, Rupee è l'archetipo della maniaca dello shopping. È diventata una specie di celebrità locale nel quartiere commerciale di Royal Road grazie al suo stile di vita sfarzoso. Gestisce anche la sua rete di acquisti online, che ha attirato moltissimi nuovi abbonati grazie ai suoi omaggi stagionali a tema invernale.

