FABA dà il benvenuto a due nuovi personaggi PAW Patrol: Marshall e Skye

La famiglia dei Personaggi Sonori FABA

si allarga: sono arrivati Marshall e Skye, i nuovi Super Cuccioli della PAW Patrol!

“PAW Patrol, pronti all'azione Signore”! Ebbene sì, la squadra di cagnolini super eroi si prepara a nuove fantastiche avventure con FABA. Il Raccontastorie, specializzato in divertimento educativo, annuncia due new entry all’interno del suo catalogo in continua espansione. Si tratta di Skye e Marshall, che dopo Chase, si aggiungono al team dei Super Cuccioli più amato da bambini e bambine. Una novità che va ad arricchire l’esperienza di divertimento dei piccoli di casa, attraverso la narrazione di nuove e avvincenti storie, sempre senza l’uso di schermi e con l’ascolto al centro.

Skye e Marshall sono pronti a coinvolgere gli appassionati fan in sei nuove avventure tratte dalla serie animata della PAW Patrol, in onda tutti i giorni su NickJr (Sky 603) e disponibili in streaming su Paramount+, e doppiate con le voci originali.

Non resta, quindi, che scoprire cosa hanno in serbo per i piccini questi due Personaggi Sonori!