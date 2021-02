League of Legends: in arrivo l'evento Belva Lunare

UNITEVI AI FESTEGGIAMENTI NELL'EVENTO BELVA LUNARE

Dal 4 febbraio, unitevi alla squadra Belva Lunare su League of Legends e Wild Rift.

Ambientato nel2057, anno del bue, Belva Lunare è un nuovo mondo che unisce città futuristichee antichi templi. Ogni anno, una belva leggendaria compare per minacciare il Capodanno lunare e ogni anno, una squadra di eroi viene scelta per ergersi a guardiani della festa.

LEAGUE OF LEGENDS

Festeggiate l'arrivo dell'anno del bue con nuovi aspetti, chroma, emote e funzionalità in League of Legends, inclusi gli aspetti esclusivi per LoL di Aphelios e ViegoBelve Lunari e il ritorno di ARURF!

Due nuovi aspetti esclusivi per Leagueof Legends, Viego Belva Lunare e Aphelios Belva Lunare

Nuovi aspetti Belva Lunare per Darius, Jarvan IV, Annie, Alistar e Fiora, che potete trovare anche in Wild Rift

Il ritorno di ARURF, la modalità Fuoco Ultra Rapido (Tutti casuali), senza costi di abilità e con ricariche ridotte

Più nuovi bordi, premi, icone ed emotea ll'interno del Pass evento

WILD RIFT

I festeggiamenti sono arrivati anche su Wild Rift! Anche Wild Rift ha il suo evento Belva Lunare e un aspetto esclusivo, Miss Fortune Belva Lunare.Inoltre, tante nuove modifiche sono in arrivo nella patch 2.1.

EVENTOBELVA LUNARE

Caricatele reliquie delle feste passate per domare la Belva e salvare la situazione. Scegliete una reliquia dal quartier generale della squadra e completate le missioni per caricarla. Caricate tutte le reliquie per ottenere icone esclusive

L'aspetto Miss Fortune Belva Lunare esclusivo di Wild Rift

Più nuovi aspetti Belva Lunare per Darius, Jarvan IV, Annie, Alistar e Fiora, che potete trovare anche in Leagueof Legends

MODIFICHEPATCH 2.1

Nuove funzionalità: replay, per riguardare le vostre ultime 50 partite, e la modalità spettatore, per assistere a quelle dei vostri amici

Nuovi campioni: Xayah la ribelle eRakan l'ammaliatore verranno rilasciati più avanti nel corso della patch

Più nuovi aspetti e modifiche di bilanciamento.

